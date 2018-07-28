Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев прогуляться по мистическому подземелью XVIII века в полночь
Культура 28.07.2018 11:54
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28.07.2018 11:54
Необычный квест начнется сегодня в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Применив логику, волгоградцы и гости города гости разгадают загадочные истории и найдут необходимые ингредиенты и приборы для легкого ужина, который называется «Завещание Каспара», - сообщили ИА «Высота 102» в музее. Но на этом загадки не закончатся. Посетителей ждут удивительные приключения по самым таинственным местам «Старой Сарепты» и экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты», где гости увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи с 250-летней историей, услышат загадки и легенды Сарепты.
А в полночь в рамках проекта «Музейный неформат» «Старая Сарепта» приглашает прогуляться по залам музея, познакомиться с ранее неизвестными фактами истории колонии Сарепта и спуститься в самое мистическое подземелье XVIII века. Тайны сарептских подвалов - «Дом холостых братьев», «Дом колониста», «Дом пастора», «Дом сарептского аптекаря», «Торговый дом Гольдбаха», «Дом Гличей» и «Дом богатого колониста» - все это уникальные подземелья екатерининской эпохи, первозданная архитектура и внутреннее убранство зданий XVIII века.
Напомним, музей-заповедник «Старая Сарепта» —крупный историко-архитектурный комплекс, включающий в себя 26 зданий. При музее есть своя гостиница и кафе с традиционной сарептской кухней, самая большая в регионе немецкая библиотека. За 2017 год музей посетили свыше 200 тысяч экскурсантов. Уже третий год подряд музей-заповедник «Старая Сарепта» становится самым популярным региональным музеем Волгоградской области. Сегодняшний проект «Музейный неформат» будет проходить каждую субботу до конца августа.
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