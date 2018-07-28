Астрахань 28.07.2018 10:25
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28.07.2018 10:25
Сегодня в Астрахани проходит празднование Дня Военно-морского флота. Основные смотровые площадки располагаются на Петровской набережной и около памятника Петру I, сообщает ИА «Астрахань 24». По информации пресс-службы Каспийской флотилии, в параде принимают участие более 30 судов, задействовано свыше 1,5 тысяч военнослужащих.
Открыла надводное шествие парусная яхта Петра I. Астраханцам и гостям города показывают уничтожение беспилотников условного противника при помощи артиллерийских установок кораблей, прохождение БТР по воде и многое другое.
А началась праздничная программа в Покровском кафедральном соборе с божественной литургии. На Комсомольской набережной состоялось возложение венков к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Вечером на набережной Волги пройдет музыкальная программа «Два рояля», в парке «Аркадия» концерт «В городском саду играет…».
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