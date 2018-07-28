Астрахань

В соседней с Волгоградской областью Астрахани проходит парад кораблей в честь дня ВМФ

Астрахань 28.07.2018 10:25
1106 1
28.07.2018 10:25


Сегодня в Астрахани проходит празднование Дня Военно-морского флота. Основные смотровые площадки располагаются на Петровской набережной и около памятника Петру I, сообщает ИА «Астрахань 24». По информации пресс-службы Каспийской флотилии, в параде принимают участие более 30 судов, задействовано свыше 1,5 тысяч военнослужащих.
Открыла надводное шествие парусная яхта Петра I. Астраханцам и гостям города показывают уничтожение беспилотников условного противника при помощи артиллерийских установок кораблей, прохождение БТР по воде и многое другое.
А началась праздничная программа в Покровском кафедральном соборе с божественной  литургии. На Комсомольской набережной состоялось возложение венков к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Вечером на набережной Волги  пройдет музыкальная программа «Два рояля», в парке «Аркадия» концерт  «В городском саду играет…».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Самолет, который вынужденно сел в Астрахани, благополучно доставил пассажиров в Волгоград
12.07.2018 11:03
1306 1
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города
19.07.2018 13:37
1298 9
В Астрахани начинается неделя памяти Владимира Высоцкого
02.07.2018 11:43
929 0
Астрахань
27.07.2018 13:46
Астрахань 27.07.2018 13:46
3039 3 Обсудить

0
Далее
Астрахань
26.07.2018 14:04
Астрахань 26.07.2018 14:04
1907 4 Обсудить

0
Далее
Астрахань
23.07.2018 10:31
Астрахань 23.07.2018 10:31
2861 1 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.07.2018 13:37
Астрахань 19.07.2018 13:37
3628 9 Обсудить

0
Далее
Астрахань
18.07.2018 15:12
Астрахань 18.07.2018 15:12
3547 15 Обсудить

0
Далее
Астрахань
16.07.2018 21:50
Астрахань 16.07.2018 21:50
9770 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
13.07.2018 14:30
Астрахань 13.07.2018 14:30
2134 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
12.07.2018 11:03
Астрахань 12.07.2018 11:03
1691 1 Обсудить

0
Далее
Астрахань
10.07.2018 06:28
Астрахань 10.07.2018 06:28
2404 1 Обсудить

0
Далее
Астрахань
07.07.2018 08:16
Астрахань 07.07.2018 08:16
4501 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
02.07.2018 11:43
Астрахань 02.07.2018 11:43
2246 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
25.06.2018 14:57
Астрахань 25.06.2018 14:57
4816 1 Обсудить

0
Далее
Астрахань
20.06.2018 14:30
Астрахань 20.06.2018 14:30
3781 8 Обсудить

0
Далее
Астрахань
18.06.2018 16:51
Астрахань 18.06.2018 16:51
2276 4 Обсудить

0
Далее
Астрахань
15.06.2018 14:01
Астрахань 15.06.2018 14:01
1735 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:54
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев прогуляться по мистическому подземелью XVIII века в полночьСмотреть фотографии
10:25
В соседней с Волгоградской областью Астрахани проходит парад кораблей в честь дня ВМФСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде на митинг против повышения пенсионного возраста пришел "Кащей Бессмертный"Смотреть фотографии
10:17
Более тысячи человек пострадали в Волгограде от нечистых на руку косметологовСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде беременную увезли в реанимацию после столкновения "Скорой помощи" и таксиСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцы вспомнят Героев Курской битвы поименноСмотреть фотографии
21:53
Волгоградцы наблюдают за редким затмением Луны и близким МарсомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
«Высота 102 ТВ»: Волна митингов против пенсионной реформы прокатится по Волгоградской области в субботуCмотреть видео
19:01
В Волжском Волгоградской области прошел митинг против «людоедских» законовСмотреть фотографии
16:38
В Быковском районе Волгоградской области сгорело и утонуло больше половины посевовСмотреть фотографии
16:17
«Ростелеком» подскажет, где ваши детиСмотреть фотографии
14:59
Фидель Кастро, жена Черчилля и Чайковский – кто еще гостил в Волгограде за последние 100 летСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизниСмотреть фотографии
13:46
Покупательница арбузов из Волжского погибла под колесами астраханской «Лады»Смотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области половина кандидатов в главы поселений отказались от партийной окраскиСмотреть фотографии
13:18
Крест на волгоградском асфальте поставили дорожникиСмотреть фотографии
12:34
Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дорогиСмотреть фотографии
12:28
Викторину «Изучи интернет – управляй им» пополнили тремя турамиСмотреть фотографии
11:25
Попали в собственные сети: на водохранилище в Волгоградской области поймали группу браконьеровСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде будут судить наркокуратора из ОренбургаСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде байкер погиб под колесами “КАМАЗа”Смотреть фотографии
09:46
В Волгограде устраняют последствия аномальных ливней в Дзержинском районеСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев зовут посмотреть на красную лунуСмотреть фотографии
19:56
«Высота 102 ТВ»: На митинге в Волгограде трудящиеся потребовали пенсий как у депутатовCмотреть видео
17:15
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность штрафа в треть миллиона рублей «Концессиям водоснабжения»Смотреть фотографии
16:06
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформыСмотреть фотографии
15:41
Сенатору от Волгоградской области не удалось "откреститься" от допингаСмотреть фотографии
14:34
Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»Смотреть фотографии
14:32
В центре Волгограда Пушкину «закроют глаза» на время реконструкции сквераСмотреть фотографии
14:20
Жители Волгоградской области готовят неприятный сюрприз депутатам за поддержку пенсионной реформыСмотреть фотографии
Реклама
 