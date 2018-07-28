



Сегодня в Волгограде около «Царицынской оперы» в 10-00 прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный волгоградскими коммунистами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на акцию пришли более 700 человек. Ранее городские власти отказали в проведении митинга на площади Ленина в городе-герое, где, как утверждали в мэрии, в это время должны проходить работы по благоустройству. Накануне в Волжском на аналогичный митинг, организованный Волжским горкомом КПРФ, пришли около 1,5 тысяч человек. Участники акции потребовали отставки правительства Дмитрия Медведева, большинства депутатов Госдумы, которые голосовали за данный законопроект, введения моратория на дальнейшее рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста, а также отмены роста НДС до 20%, тарифов ЖКХ, уменьшения стоимости бензина и отказа от системы «Платон». Внимание участников акции привлек человек в образе известного сказочного героя - "Кащея Бессмертного", который стоял с плакатом: "А я доживу до пенсии" и не отказывал никому в фотосессии.



















