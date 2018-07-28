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Происшествия 28.07.2018 08:41
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28.07.2018 08:41
Сегодня около 4 часов утра в Волгограде случилось ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Порт-Саида. Там столкнулись машина службы такси ("Nissan Almera") и карета "Скорой помощи". При столкновении "скорая" перевернулась. По имеющимся сведениям, пострадавшую увезли в больницу.
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