вария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Порт-Саида. Там столкнулись машина службы такси ("Nissan Almera") и карета "Скорой помощи". При столкновении "скорая" перевернулась. По имеющимся сведениям, пострадавшую увезли в больницу.





Сегодня около 4 часов утра в Волгограде случилось ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, а