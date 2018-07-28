Волгоградцы наблюдают за редким затмением Луны и близким Марсом

Общество 27.07.2018 21:53
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27.07.2018 21:53
Десятки волгоградцев пришли сегодня вечером к музею-панораме "Сталинградская Битва", чтобы с высоты берега Волги посмотреть на полное лунное затмение, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”.
Вышедшие полюбоваться лунным затмением волгоградцы охотно делились впечатлениями от увиденного. Те, кто лучше знаком с астрономией, рассказывали остальным о природе затмений. А, например, астроном-любитель Владимир вынес на набережную свой телескоп и давал посмотреть через него на небесные тела всем желающим. По его словам, возможность вживую увидеть такие астрономические явления и выслушать объяснение человека, разбирающегося в астрономии - лучший способ борьбы с невежеством.
“Я пришел на набережную с семьей. Мы очень хотим увидеть полное затмение и красную Луну”, - говорит волгоградец Станислав Калинин.
“Я знаю, что это очень редкое явление и очень красивое, и рад, что могу это наблюдать”, - делится студент медуниверситета из Малайзии Лютер Керангак.
Отметим, что полное и столь долгое лунное затмение, равно как и максимальное сближение Земли и Марса, менее чем на 60 миллионов километров, - это необычное астрономическое явление. Фаза полного затмения Луны будет длится более полутора часов. Наблюдать эту удивительную картину могут жители практически всего мира, кроме стран Северной Америки.
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