Волгоградцы наблюдают за редким затмением Луны и близким Марсом





Десятки волгоградцев пришли сегодня вечером к музею-панораме "Сталинградская Битва", чтобы с высоты берега Волги посмотреть на полное лунное затмение, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”.

Вышедшие полюбоваться лунным затмением волгоградцы охотно делились впечатлениями от увиденного. Те, кто лучше знаком с астрономией, рассказывали остальным о природе затмений. А, например, астроном-любитель Владимир вынес на набережную свой телескоп и давал посмотреть через него на небесные тела всем желающим. По его словам, возможность вживую увидеть такие астрономические явления и выслушать объяснение человека, разбирающегося в астрономии - лучший способ борьбы с невежеством.

“Я пришел на набережную с семьей. Мы очень хотим увидеть полное затмение и красную Луну”, - говорит волгоградец Станислав Калинин.

“Я знаю, что это очень редкое явление и очень красивое, и рад, что могу это наблюдать”, - делится студент медуниверситета из Малайзии Лютер Керангак.

Отметим, что полное и столь долгое лунное затмение, равно как и максимальное сближение Земли и Марса, менее чем на 60 миллионов километров, - это необычное астрономическое явление. Фаза полного затмения Луны будет длится более полутора часов. Наблюдать эту удивительную картину могут жители практически всего мира, кроме стран Северной Америки.







