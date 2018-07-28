Волгоградцы вспомнят Героев Курской битвы поименно

От Сталинграда - до Великой Победы 28.07.2018 08:22
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28.07.2018 08:22
Московский музей Победы организовал интернет-акцию «Вспомним героев Курской битвы» в рамках федерального проекта «Территория Победы». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, акция продлится до 23 августа и присоединиться к ней может каждый. Проект «Территория Победы» действует с 2017 года. Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века. К проекту уже присоединились более 150 музеев по всей стране.
На страничках в социальных сетях публикуются сведения об участниках битвы. Пользователи размещают фотографию бойца и краткую справку о нем. Тексты сопровождаются хэштегами #КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды.
Курская битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны - проходила на всей линии фронта между Орлом и Белгородом, протяженностью 300 километров. В центре советско-германского фронта на запад от Курска сформировался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 км. Именно этот выступ называется Курской дугой. Победа в Курской битве означала окончательный переход стратегической инициативы к советским войскам. Она проходила с 5 июля по 23 августа 1943 годах.
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