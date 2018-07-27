Здравоохранение 27.07.2018 17:28
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27.07.2018 17:28
В Волгограде более девяти тысяч пациентов прошли лечение в новом отделении скорой медицинской помощи за три месяца — с момента открытия больницы № 25 после масштабного ремонта. Больных доставляют сюда как на машинах, так и на санитарном вертолете — с начала года воздушная скорая транспортировала 43 экстренных пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, медучреждение продемонстрировало высочайший стандарт оказания медицинской помощи также в период проведения матчей ЧМ-2018 : за это время здесь помогли 36 иностранным болельщикам.
Фото сайта администрации Волгоградской области.
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