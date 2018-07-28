«Высота 102 ТВ»: Волна митингов против пенсионной реформы прокатится по Волгоградской области в субботу
Аналитика 27.07.2018 20:26
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27.07.2018 20:26
Смотрите сегодня в программе: в рядах волгоградских сторонников КПРФ царит оживление из-за предстоящего митинга против пенсионной реформы. Крестики на перекрестках: дорожникам Волгограда поручено отыскать закатанные в асфальт ливневые колодцы. Наезды на пешеходов в Волгограде все еще не редкость: госавтоинспекторы подсчитали количество пострадавших и погибших. Че Гевара и все-все-все: историки музея-заповедника «Сталинградская битва» подготовили экспозицию о знаменитых гостях города.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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