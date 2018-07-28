Экология 28.07.2018 19:30
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28.07.2018 19:30
Накануне жители дома №4 по улице Титова, которые больше года вели нелепую и бессмысленную, по их словам, переписку с управляющей компанией ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» и властями по наведению порядка на придомовой территории, глазам своим не поверили. Как заявили они ИА «Высота 102», буквально 26 июля информагентство опубликовало материал «Доска позора: В Волгограде УК вместо деревьев «пилит» мозги жителям», как уже утром следующего дня, 27 июля, во двор приехала техника, пришли работники и наконец-то произвели опиловку сухих деревьев, которые представляли реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.
«Неужели же для того, чтобы навести элементарный порядок, нужно месяцами и даже годами просить ответственных лиц и получать бесконечные отписки? А потом, уже отчаявшись, обращаться на «Высоту 102», - задаются вопросом жильцы многоэтажки. – Мы же ничего сверхъестественного не требовали, кроме честного исполнения своих обязанностей управляющей компании и чиновников, которые могли бы еще год назад заставить нашу УК работать. Тем более что жильцы добросовестно оплачивают строку в платежке ЖКХ – общедомовые нужды».
Жители дома выразили благодарность информагентству за публикацию и признались, что до такой степени уже потеряли всякую надежду, что не очень-то верили в изменение ситуации. «Я знаю, что очень многие волгоградцы бьются годами, доказывают свою правоту, а выходит как в той песне – «Безнадеги замкнут круг, сговорились все вокруг», - говорит председатель совета дома Сергей Сережин. - А тем УК и чиновникам, кто не выполняет свою работу добросовестно, кто пишет отписки, - как с гуся вода. Сложно их чем-то прошибить, потому что нет никакой ответственности. Может, в этом и проблема?». По словам собственников квартир, теперь они надеются, что их управляющая компания - ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», - которую они попросили предоставить график уборки подъездов и дворов, - последует этому самому графику и наконец-то избавит жильцов от мусора и грязи.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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