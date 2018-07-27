«Ростелеком» подскажет, где ваши дети





«Ростелеком» запустил мобильное приложение «Где мои дети» для родителей. Сервис контролирует местонахождение детей с помощью модуля GPS в часах или телефоне, отслеживает историю их передвижений, передает звуки около ребенка, а также позволяет звонить на его телефон даже, если он находится на беззвучном режиме. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.

Если ребенок выйдет из указанных родителем зон на карте, например, района дома и школы, приложение отправит уведомление на смартфон. Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребенка, дает возможность связаться с ним: часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка.

Мобильное приложение «Где мои дети» можно установить на смартфон родителя и ребенка через Google Play или Appstore, также к сервису можно привязать GPS-часы.

Стоимость сервиса для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей в месяц (первые семь дней – бесплатно), для остальных пользователей – 229 рублей в месяц. Приобрести смарт-часы можно и в рассрочку, заказав доставку на сайте rt.ru или по бесплатному номеру 8 (800) 1000-800.

Клиенты компании смогут подключить сервис «Где мои дети» только в личном кабинете «Ростелекома». Чтобы активировать сервис необходимо:

— зайти в личный кабинет абонента и в разделе управление услугой «Домашний интернет» под блоком «Тарифный план» открыть вкладку «Где мои дети» и активировать опцию;

— после того как приложение установлено на смартфоне, необходимо в личном кабинете привязать «ID пользователя», заполнив соответствующее поле. Информацию для этого можно найти в приложении «Где мои дети» в разделе «О программе».;

— после того как вы нажали кнопку «Привязать» вписав ID, активация завершена. На страничке в личном кабинете отобразится дата подключения сервиса.



