Общество 27.07.2018 16:38
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27.07.2018 16:38
В Быковском районе Волгоградской области списали посевов на площади 25968 гектаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, гибель зерновых и зернобобовых составила 66% от общей площади посевных площадей. Озимой пшеницы погибло более 3000 га, озимой ржи - свыше 6000 га, гибель посевов ячменя произошла на площади свыше 9000 га. Сейчас подсчитывается ущерб.
Напомним, в регионе действует режим ЧС по засухе. Из-за отсутствия дождей пострадали сельхозугодья в 19 районах области. Но вместо одного природного бедствия пришло другое: проливные дожди мешают собрать выжившие остатки зерновых, а также овощных и бахчевых культур.
Между тем, общих данных о потерях урожая на сайте комитета сельского хозяйства Волгоградской области нет.
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