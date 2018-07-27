В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизни

Улучшить свои жилищные условия изъявили желание жители Волгоградской области, в том числе молодые специалисты, проживающие в 112 сельских поселениях региона. Всего в сводный список Волгоградской области включено 352 человека, претендующих на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Как заявили сегодня ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства региона, из них 117 человек работают в организациях агропромышленного комплекса области, 132 - в организациях социальной сферы, 103 человека заняты в иных сферах деятельности. Чтобы получить субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятий в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий», комитет сельского хозяйства направил заявку в минсельхоз России.

Всего на участие в мероприятиях по комплексному обустройству населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры подали заявки 19 муниципальных районов и город Михайловка. В 6 сельских поселениях запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов, в 18 сельских поселениях - строительство плоскостных спортивных сооружений, в 3 сельских поселениях - строительство объектов газоснабжения, в 4 сельских поселениях строительство объектов водоснабжения.

Окончательный список получателей социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2019 году, реестра объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности будет сформирован после определения объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета, - подчеркнули в комитете.



