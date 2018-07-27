Культура

Фидель Кастро, жена Черчилля и Чайковский – кто еще гостил в Волгограде за последние 100 лет

Культура 27.07.2018 14:59
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27.07.2018 14:59




«Что же вы здесь натворили, сынки? Спасибо всем тем, кто это построил и преобразил!». Такой отзыв о Волгограде в 1966 году оставил в книге воспоминаний Семен Михайлович Буденный. О том, какие известные в России и в мире исторические личности посещали Царицын-Сталинград-Волгоград, рассказывает новая выставка, открывшаяся сегодня в Мемориально-историческом музее при поддержке реготделения Российского военно-исторического общества, сообщает ИА «Высота 102». Командующий Первой конной армией во время Гражданской войны, трижды Герой Советского союза Буденный впервые увидел город в 1918 году.  Будучи уже 83-летним стариком он решил объехать места боевой славы. Преображенный, отстроенный заново после войны Волгоград, а также вид Волжской ГЭС, привели его в изумление и восторг.
Среди самых известных гостей города в  период Гражданской войны – Климент Ворошилов, Иосиф Сталин. В 1945 году в Сталинград приезжала супруга Уинстона Черчилля Клементина. Годом ранее в разрушенном  Сталинграде побывал глава французского правительства Шарль Де Голль. В 1960 году спустя год после революции на Кубе гостем Сталинграда становился Эрнесто Че Гевара, который посмотрел  Мамаев курган, тракторный завод и «Красный Октябрь», где пообщался со сталеварами.
Среди именитых гостей Царицына-Сталинграда-Волгограда также можно назвать Петра I, Александра Дюма, Петра Чайковского, Федора Шаляпина, Никиту Хрущева и других. Подробнее о том, кто из выдающихся личностей  и зачем посещал город-герой,  можно узнать, посетив выставку в мемориально-историческом музее. Экспозиция будет работать до 21 октября.

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