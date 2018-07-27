Астрахань

Покупательница арбузов из Волжского погибла под колесами астраханской «Лады»

Астрахань 27.07.2018 13:46
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27.07.2018 13:46

 
Накануне вечером 67-летняя пенсионерка из города Волжский Волгоградской области погибла под колесами автомобиля, которой управляла водитель из Астрахани. На трассе Ахтубинск — Баскунчак 42-летняя местная жительница за рулем «Лады Калины» сбила  волжанку, когда та переходила дорогу в неположенном месте, чтобы купить арбузы. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По информации регионального УМВД, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. По факту гибели проводится процессуальная проверка.

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