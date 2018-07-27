Крест на волгоградском асфальте поставили дорожники

Общество 27.07.2018 13:18
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27.07.2018 13:18
Недоумение у водителей и пешеходов вызвал человек, который бродил на перекрестке улиц Огарева и Рабоче-Крестьянская с предметом, похожим на миноискатель, и рисовал странные крестики на асфальте. "Не клад ли здесь ищут?", - задавали вопросы горожане. Как выяснилось, к сожалению, не клад, а всего лишь... ливневки. После сильного ливня 15 июля, когда многие дороги Волгограда превратились в реки, городская администрация озаботилась поиском дождеприемников. Дорожным организациям было дано поручение - провести мониторинг существующей сети ливневой канализации.
Как рассказал сегодня ИА «Высота 102» заместитель руководителя МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров, были подняты инженерные схемы, на которых отображены коллекторы. Выяснилось, что на более чем 40 проблемных перекрестках «ливневки» закатаны в асфальт. Причем многие колодцы находятся на глубине до 60 см - под несколькими слоями асфальта. В мэрии Волгограда утверждают, что важные для городской инфраструктуры объекты были "замоноличены в процессе эксплуатации автомобильных дорог за последние 10-20 лет".
Почему муниципальный заказчик из года в год принимал у подрядчиков отремонтированные дороги без ливневых колодцев, не уточняется. Так или иначе, сильные июльские ливни придали городской власти ускорение - на поиск колодцев брошены силы специалистов, вооруженных картами и металлодетекторами. За последние дни обнаружили 5 «ливневок». Для доступа к колодцам вырубают локальные участки асфальта, поднимают люки на необходимую высоту, а затем восстанавливают дорожное покрытие.
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