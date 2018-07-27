Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дороги

Общество 27.07.2018 12:34
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27.07.2018 12:34
Вызывающие третий день неудобства водителей пробки на мостовом переезде через Волжскую ГЭС связаны с аварийной ликвидацией возникших дефектов дорожного полотна. Как пояснила ИА «Высота 102» председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Ольга Журуева, на мостовом переезде через ГЭС ликвидация дефектов ведется в рамках текущего ремонта. Работы выполняет муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат благоустройства".
В администрации города знают, что скорость движения автомобилей из-за перекрытия части дороги значительно снижается. «Согласно нормативам ликвидацию дефектов необходимо проводить в течение суток, поэтому оперативно предупреждать водителей о проводимых работах зачастую не представляется возможным», - пояснила Ольга Журуева.
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