Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дороги









Вызывающие третий день неудобства водителей пробки на мостовом переезде через Волжскую ГЭС связаны с аварийной ликвидацией возникших дефектов дорожного полотна. Как пояснила ИА «Высота 102» председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Ольга Журуева, на мостовом переезде через ГЭС ликвидация дефектов ведется в рамках текущего ремонта. Работы выполняет муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат благоустройства".

В администрации города знают, что скорость движения автомобилей из-за перекрытия части дороги значительно снижается. «Согласно нормативам ликвидацию дефектов необходимо проводить в течение суток, поэтому оперативно предупреждать водителей о проводимых работах зачастую не представляется возможным», - пояснила Ольга Журуева.