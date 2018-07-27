Экология

Попали в собственные сети: на водохранилище в Волгоградской области поймали группу браконьеров

Экология 27.07.2018 11:25
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27.07.2018 11:25


Четверо браконьеров были задержаны полицейскими и сотрудниками УФСБ в Котельниковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, вышедших на незаконный промысел мужчин  обнаружили  в акватории Цимлянского водохранилища, примерно в трех километрах от берега напротив хутора Чиганаки. В их моторной лодки находились сети и более 400 рыб - судака, карася, сазана, плотвы. Ущерб, нанесенный природе, оценивается более чем в 50 тысяч рублей. Мужчинам может грозить наказание сроком до пяти лет. К тому же они лишились лодки и снастей. Сейчас все четверо находятся под подпиской о невыезде.

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