Викторину «Изучи интернет – управляй им» пополнили тремя турами

Телеком 27.07.2018 12:28
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27.07.2018 12:28
В викторине по мотивам проекта «Изучи интернет – управляй им», который реализуется при поддержке ПАО «Ростелеком», появились три новых тура, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу оператора.
Устаревшие вопросы заменили современными, неактуальные данные – свежими. Их авторы - лауреаты конкурса «Школа реальных дел» в кейсах по модернизации проекта «Изучи интернет – управляй им».
В турах вопросы самые разнообразные: какая газета первая среди печатных изданий России открыла собственный интернет-сайт, что общего у древнеримской площади и одним из способов сетевого общения, в каком году на Землю было отправлено первое электронное письмо из космоса.
Чтобы проверить свои силы и узнать, какие интернет-факты вам все еще неизвестны, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, если у вас уже есть действующий аккаунт, на сайте проекта «Изучи интернет – управляй им» и зайти в раздел «Знания» - «Викторина».
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