В Волгограде устраняют последствия аномальных ливней в Дзержинском районе





Ливневой коллектор на улице Московской в Дзержинском районе Волгограда, который забит песком, щебнем, камнями и крупным мусором, принесенным сильными потоками воды после прошедших ливней, приводится в порядок коммунальными службами города. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Волгограда, сегодня бригады приступили к восстановительным работам. Из-за засора на магистрали ливневой канализации произошел порыв и последующее размытие грунта в основании дорожного полотна. Это привело к частичной просадке асфальтового покрытия на подъездной дороге к парковке торгового центра. место уже огорожено водоналивными баками. В списке работ – прочистка коллектора ливневой канализации, удаление засора в технологическом колодце, засыпка проседания и трамбовка грунта, а также восстановление асфальтового покрытия.

В течение прошедшей недели специалисты дорожных служб провели обследование городской улично-дорожной сети, там, где необходимо, дорожное полотно очистили от грунта, на некоторых участках устранили локальные повреждения. Напомним, в течение нескольких часов 15 июля выпала почти двухмесячная норма осадков, а все последующие дни сохранялась дождливая погода. 22 июля, на город обрушился сильный грозовой ливень со шквалистым ветром. Только с проезжей части было вывезено свыше пяти тысяч тонн песка и грунта.



