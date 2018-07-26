Спорт

Сенатору от Волгоградской области не удалось "откреститься" от допинга

Спорт 26.07.2018 15:41
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26.07.2018 15:41




Легкоатлетка Татьяна Лебедева, ныне - сенатор от Волгоградской области,  останется без наград Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Апелляция российской спортсменки была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт суда. «Коллегия CAS установила, что заявители не смогли доказать, что методы тестирования на допинг в лабораториях не соответствовали действовавшим стандартам», — говорится в решении суда. Напомним, легкоатлетку Татьяны Лебедевой МОК лишил серебряных медалей Игр-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке по результатам перепроверки  допинг-пробы, в которой были обнаружены следы туринабола. В феврале спортсменка подала апелляцию, но доказать свою правоту не удалось. Ранее информагентству Татьяна Лебедева заявляла, что не согласна с обвинениями в ее адрес в употреблении допинга. 

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