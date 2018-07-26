В Волгоградской области «Магнат» наказали за торговлю алкоголем в День знаний

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление прокуратуры региона об оспаривании постановления о прекращении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Магнат» производства по делу о нарушении розничной продажи алкогольной продукции в День знаний. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данный запрет был проигнорирован компанией ООО «Магнат», составлен протокол по делу об административном правонарушении.

Однако при рассмотрении указанного материала в марте текущего года территориальная административная комиссия г. Михайловки прекратила производство, сославшись на истечение срока давности привлечения к административной ответственности. Вместе с тем, законодательством предусмотрен пролонгированный срок привлечения к административной ответственности за правонарушения в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, который не может превышать одного года со дня совершения правонарушения. В результате ООО «Магнат» было оштрафовано на 40 тыс. рублей.



