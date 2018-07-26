В центре Волгограда Пушкину «закроют глаза» на время реконструкции сквера

Общество 26.07.2018 14:32
515 2
26.07.2018 14:32
В Волгограде определились с подрядчиком, который берется за благоустройство левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, строители скоро приступят к сооружению на склоне двух новых лестниц и торшерных светильников. Первый спуск оборудуют от сквера имени Пушкина, а вторая лестница появится на пересечении улицы Краснознаменская и набережной имени 62-ой Армии. На площади 26 тысяч квадратных метров рабочие высадят несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, разобьют цветники из многолетников и уложат газон.
Обновление получит и расположенный рядом сквер имени Пушкина, который за последние годы пришел в сильное запустение. Сильно пострадали здесь зеленые насаждения и в ходе строительства гостиницы на предмостной площади. Теперь тут высадят новые деревья - клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ивы, дерен, которые будут поливаться при помощи системы автоматического орошения. Благодаря реконструкции здесь появится современная прогулочная зона с плиточным покрытием площадью около 4 тысяч квадратных метров, 55 новых светодиодных светильников, велодорожки, а также лавочки и урны. На время проведения работ расположенные в сквере памятники – крест Примирения и бюст Пушкина – укроют щитами.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
30.06.2018 15:36
8853 0
Волгоградские профсоюзы начали митинг против пенсионной реформы26.07.2018 16:06
В Волгоградской области «Магнат» наказали за торговлю алкоголем в День знаний26.07.2018 14:50
Жители Волгоградской области готовят неприятный сюрприз депутатам за поддержку пенсионной реформы26.07.2018 14:20
«Доисторические» ливневки находят под слоями асфальта дорожники из Волгограда26.07.2018 14:05
Экс-директор Ерзовской школы Волгоградской области: «Я стал жертвой «заговора физкультурников!»26.07.2018 13:30
Доска позора: В Волгограде УК вместо деревьев "пилит" мозги жителям26.07.2018 13:07
Хвост пистолетом: полицейские собаки Волгоградской области показали профмастерство26.07.2018 12:38
Набережная Волгограда ждет кардинальных перемен почти за 2 млрд рублей (видеопрезентация)26.07.2018 11:00
«Еще один такой дождь – и нам кранты!»: Дома в поселке под Волгоградом теперь как после землетрясения26.07.2018 09:53
Экологическая акция международного ралли-марафона «Шелковый путь» пришла в Волгоград25.07.2018 18:03
В Волгограде на Волге спасли двоих горе-купальщиков и рыбака25.07.2018 17:09
В Волгоградской области дождь лил на Камышин 5 часов без перерыва25.07.2018 16:51
Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из Китая25.07.2018 13:58
Жителям пострадавших после ливня квартир в Советском районе Волгограда до сих пор не озвучили ущерб25.07.2018 11:25
В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливням25.07.2018 11:11
Реклама