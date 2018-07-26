В центре Волгограда Пушкину «закроют глаза» на время реконструкции сквера





В Волгограде определились с подрядчиком, который берется за благоустройство левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, строители скоро приступят к сооружению на склоне двух новых лестниц и торшерных светильников. Первый спуск оборудуют от сквера имени Пушкина, а вторая лестница появится на пересечении улицы Краснознаменская и набережной имени 62-ой Армии. На площади 26 тысяч квадратных метров рабочие высадят несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, разобьют цветники из многолетников и уложат газон.

Обновление получит и расположенный рядом сквер имени Пушкина, который за последние годы пришел в сильное запустение. Сильно пострадали здесь зеленые насаждения и в ходе строительства гостиницы на предмостной площади. Теперь тут высадят новые деревья - клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ивы, дерен, которые будут поливаться при помощи системы автоматического орошения. Благодаря реконструкции здесь появится современная прогулочная зона с плиточным покрытием площадью около 4 тысяч квадратных метров, 55 новых светодиодных светильников, велодорожки, а также лавочки и урны. На время проведения работ расположенные в сквере памятники – крест Примирения и бюст Пушкина – укроют щитами.



