Общество

В центре Волгограда Пушкину «закроют глаза» на время реконструкции сквера

Общество 26.07.2018 14:32
515 2
26.07.2018 14:32


В Волгограде определились с подрядчиком, который берется за благоустройство левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, строители скоро приступят к сооружению на склоне двух новых лестниц и торшерных светильников. Первый спуск оборудуют от сквера имени Пушкина, а вторая лестница появится  на пересечении улицы Краснознаменская и набережной имени 62-ой Армии. На площади 26 тысяч квадратных метров рабочие высадят несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, разобьют цветники из многолетников и уложат газон. 
Обновление получит и расположенный рядом сквер имени Пушкина, который за последние годы пришел в сильное запустение. Сильно пострадали здесь зеленые насаждения и в ходе строительства гостиницы на предмостной площади. Теперь тут высадят новые деревья -  клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ивы, дерен, которые будут поливаться при помощи системы автоматического орошения. Благодаря реконструкции здесь появится современная прогулочная зона с плиточным покрытием площадью около 4 тысяч квадратных метров,   55 новых светодиодных светильников, велодорожки, а также лавочки и урны. На время проведения работ расположенные  в сквере памятники – крест Примирения и бюст Пушкина  –   укроют щитами.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Губернатор Волгоградской области из-за жары экстренно собрал совещание
30.06.2018 15:36
8853 0
Общество
26.07.2018 16:06
Общество 26.07.2018 16:06
2734 6 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 14:50
Общество 26.07.2018 14:50
401 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 14:20
Общество 26.07.2018 14:20
5153 21 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 14:05
Общество 26.07.2018 14:05
2371 13 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 13:30
Общество 26.07.2018 13:30
2800 15 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 13:07
Общество 26.07.2018 13:07
830 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 12:38
Общество 26.07.2018 12:38
6898 3 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 11:00
Общество 26.07.2018 11:00
6514 44 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 09:53
Общество 26.07.2018 09:53
7382 15 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 18:03
Общество 25.07.2018 18:03
1960 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 17:09
Общество 25.07.2018 17:09
1941 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 16:51
Общество 25.07.2018 16:51
4997 3 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 13:58
Общество 25.07.2018 13:58
1334 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 11:25
Общество 25.07.2018 11:25
1234 3 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 11:11
Общество 25.07.2018 11:11
2199 28 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:06
Волгоградские профсоюзы начали митинг против пенсионной реформыСмотреть фотографии
15:41
Сенатору от Волгоградской области не удалось "откреститься" от допингаСмотреть фотографии
14:34
Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»Смотреть фотографии
14:32
В центре Волгограда Пушкину «закроют глаза» на время реконструкции сквераСмотреть фотографии
14:20
Жители Волгоградской области готовят неприятный сюрприз депутатам за поддержку пенсионной реформыСмотреть фотографии
14:05
«Доисторические» ливневки находят под слоями асфальта дорожники из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:04
Под Астраханью «Лада» насмерть сбила верблюдаСмотреть фотографии
13:30
Экс-директор Ерзовской школы Волгоградской области: «Я стал жертвой «заговора физкультурников!»Смотреть фотографии
13:07
Доска позора: В Волгограде УК вместо деревьев "пилит" мозги жителямСмотреть фотографии
12:38
Хвост пистолетом: полицейские собаки Волгоградской области показали профмастерствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзломСмотреть фотографии
11:00
Набережная Волгограда ждет кардинальных перемен почти за 2 млрд рублей (видеопрезентация)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Профессора из Мичуринска — за сотрудничество с «Садами Придонья»Смотреть фотографии
09:53
«Еще один такой дождь – и нам кранты!»: Дома в поселке под Волгоградом теперь как после землетрясенияСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
На птицефабрике в Ростовской области разливали водку для волгоградцевСмотреть фотографии
08:48
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенкаСмотреть фотографии
08:22
В Волгоградской области девочка-подросток пострадала, сорвавшись с высоты
06:55
Волгоградские школьники путешествуют по МосквеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде в сгоревшей машине нашли тела ребёнка и мужчиныСмотреть фотографии
20:51
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня Cмотреть видео
18:03
Экологическая акция международного ралли-марафона «Шелковый путь» пришла в ВолгоградСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде на Волге спасли двоих горе-купальщиков и рыбакаСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области дождь лил на Камышин 5 часов без перерываСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникамСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговорСмотреть фотографии
14:12
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристовСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из КитаяСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантамСмотреть фотографии
11:11
В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливнямСмотреть фотографии
10:57
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади ЛенинаСмотреть фотографии
Реклама
 