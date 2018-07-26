Жители Волгоградской области готовят неприятный сюрприз депутатам за поддержку пенсионной реформы





В предстоящую субботу, 28 июля, жители Калача-на Дону выйдут на акцию протеста против пенсионной реформы, организованную районным комитетом КПРФ. Как сообщила ИА «Высота 102» депутат Береславской сельской думы Калачевского района Волгоградской области Наталия Заброда, люди намерены привлечь внимание властей всех уровней к категоричному несогласию с законопроектом о пенсионной реформе, чтобы не допустить принятия антинародного законопроекта.

В ходе митинга планируется подписать не только резолюцию, но и обращения в адрес депутатов Волгоградской областной думы, проголосовавших в поддержку пенсионной реформы с предложением о самороспуске.

Люди намерены вновь обратиться к депутатам Калачевского района с требованием повторно рассмотреть вопрос об обсуждении пенсионной реформы и довести несогласие жителей Калачевского района с повышением пенсионного возраста до правительства России. В случае отказа депутатам будет предложено также самораспуститься на основании утраты доверии избирателей.

«Нам стыдно за то, что мы голосовали за вас», - написано в обращениях.

Напомним, сегодня митинг против пенсионной реформы проведут волгоградские профсоюзы у памятника Ленину в Краснооктябрьском районе, завтра акция протеста пройдет в Волжском, 28 июля митинги пройдут в Красноармейском и Краснооктябрьском районах, организаторами которых также являются комммунисты.