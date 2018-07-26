Астрахань

Под Астраханью «Лада» насмерть сбила верблюда

Астрахань 26.07.2018 14:04
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26.07.2018 14:04


Накануне поздно вечером под Астраханью на дороге  Сеитовка – Ватажное – граница республики Казахстан - 25-летний мужчина за рулем «Лады» насмерть сбил верблюда. Как признался водитель, он заметил животное слишком поздно, потому что его ослепил дальний свет фар грузовика. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». 
По сообщению регионального УМВД, от удара парень получил переломы обеих рук и сотрясение головного мозга. У двоих 24-летних пассажиров диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Все трое пострадавших доставлены в больницу. По факту аварии сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Красноярскому району проводят проверку. Всего с начала года на территории района зарегистрировано 10 ДТП с участием сельскохозяйственных животных, отметили в ведомстве. 

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