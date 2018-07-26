







Колодцы ливневой канализации, закатанные в асфальт десятки лет назад, восстанавливают дорожные службы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, отдельные объекты оказались наглухо забиты мусором, а люки закатаны под десятками сантиметров асфальта.

На первом этапе специалисты составили карту возможного нахождения замурованных под словями асфальта колодцев. Далее дорожники вооружились переносными металлодетекторами и отправились на поиски колодцев, находящихся под под землей на глубине до 60 см. Только за последние дни обнаружены пять таких объектов на улице Рабоче-Крестьянской. Для доступа к колодцам бригады вырубают локальные участки асфальта, поднимают люки на необходимую высоту, после чего восстанавливают дорожное покрытие.

Предположительно, под асфальтом в Волгограде могут находиться еще несколько десятков колодцев ливневых канализаций.



