Общество 26.07.2018 14:05
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26.07.2018 14:05
Колодцы ливневой канализации, закатанные в асфальт десятки лет назад, восстанавливают дорожные службы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, отдельные объекты оказались наглухо забиты мусором, а люки закатаны под десятками сантиметров асфальта.
На первом этапе специалисты составили карту возможного нахождения замурованных под словями асфальта колодцев. Далее дорожники вооружились переносными металлодетекторами и отправились на поиски колодцев, находящихся под под землей на глубине до 60 см. Только за последние дни обнаружены пять таких объектов на улице Рабоче-Крестьянской. Для доступа к колодцам бригады вырубают локальные участки асфальта, поднимают люки на необходимую высоту, после чего восстанавливают дорожное покрытие.
Предположительно, под асфальтом в Волгограде могут находиться еще несколько десятков колодцев ливневых канализаций.
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