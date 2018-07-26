Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом





«МегаФон Антивзлом» – новое приложение для защиты мобильных устройств с более широким, чем у обычного антивируса, функционалом. Решение защитит корпоративных клиентов от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика и «предупредит» об опасности с помощью push-уведомлений, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

Помимо защиты от вирусов и зараженных файлов «Антивзлом» противостоит атакам через сети Wi-Fi, а также защищает от фишинговых сообщений и вредоносных сайтов, через которые мошенники могут украсть логины и пароли пользователя. Решение позволяет избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.

«Мобильные устройства из средств связи превратились в центры управления многими сферами жизни — здоровьем, финансами, бизнесом. Но развиваются и мошеннические схемы, и антивирус – когда-то эффективное средство защиты больше не может обеспечить полную безопасность данных, – прокомментировал руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев. – По данным исследования компании IDC, в 2018 году российский рынок защиты мобильных устройств будет расти на 7% в год. Мы видим большие перспективы в этом направлении и уверены, что мощная и защищенная инфраструктура «МегаФона» обеспечит сохранность данных наших клиентов».

Приложением удобно пользоваться – оно доступно на операционных системах iOS и Android.