Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом

Телеком 26.07.2018 12:01 Реклама
349 0
26.07.2018 12:01
«МегаФон Антивзлом» – новое приложение для защиты мобильных устройств с более широким, чем у обычного антивируса, функционалом. Решение защитит корпоративных клиентов от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика и «предупредит» об опасности с помощью push-уведомлений, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Помимо защиты от вирусов и зараженных файлов «Антивзлом» противостоит атакам через сети Wi-Fi, а также защищает от фишинговых сообщений и вредоносных сайтов, через которые мошенники могут украсть логины и пароли пользователя. Решение позволяет избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.
«Мобильные устройства из средств связи превратились в центры управления многими сферами жизни — здоровьем, финансами, бизнесом. Но развиваются и мошеннические схемы, и антивирус – когда-то эффективное средство защиты больше не может обеспечить полную безопасность данных, – прокомментировал руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев. – По данным исследования компании IDC, в 2018 году российский рынок защиты мобильных устройств будет расти на 7% в год. Мы видим большие перспективы в этом направлении и уверены, что мощная и защищенная инфраструктура «МегаФона» обеспечит сохранность данных наших клиентов».
Приложением удобно пользоваться – оно доступно на операционных системах iOS и Android.
Ежемесячная абонентская плата составляет 99 рублей для корпоративных клиентов. Новые пользователи могут протестировать решение — в течение первого месяца воспользоваться приложением можно бесплатно. А клиенты с премиальных тарифов «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» могут воспользоваться услугой без дополнительной оплаты.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2018 11:43
1329 0
10.07.2018 16:26
989 0
26.06.2018 15:34
13 0
«Ростелеком» рассказал, как достичь успеха в цифровом мире24.07.2018 11:43
Нажимай: «МегаФон» подготовил для всех своих абонентов персональные предложения24.07.2018 10:35
«МегаФон»: это был самый мобильный Чемпионат в истории16.07.2018 17:07
«Ростелеком» привлечет к совместной работе лучшие разработки с конкурса GoTech16.07.2018 14:24
«Ростелеком» наблюдал за ЕГЭ 2,5 млн часов10.07.2018 16:26
Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»06.07.2018 10:57
В Волгоградской области уже более 10-тысяч абонентов выбрали мобильную связь «Ростелекома»06.07.2018 10:04
За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать05.07.2018 15:31
«Ростелеком» приглашает всех желающих на городской праздник в Волгограде03.07.2018 15:14
Волгоградцы «проболели» по мобильникам 320 матчей Россия – Испания02.07.2018 16:40
В Волгограде болельщики поймали гол Яна Беднарека на скорости 72,5 Мбит/сек29.06.2018 15:49
Коттеджные поселки Волгоградской области вошли в Сеть по оптике28.06.2018 14:27
Быстрее, чем Муса и Салах: 4G-интернет «МегаФона» отработал на отлично26.06.2018 15:34
Публичные облачные сервисы «Ростелекома» вошли в топ-325.06.2018 16:00
Семейный тариф «На всех» стал самым востребованным21.06.2018 15:09
Реклама