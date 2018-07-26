Экономика

Профессора из Мичуринска — за сотрудничество с «Садами Придонья»

Экономика 26.07.2018 10:59
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26.07.2018 10:59


Компания «Сады Придонья» пригласила профессоров Мичуринского государственного аграрного университета для обмена опытом. Основными темами обсуждения стали эффективность сорто-подвойных комбинаций МГАУ, программы минерального питания садов, ведение питомника, маточника клоновых подвоев и другие.
«Нам были важны рекомендации гостей относительно видов обрезки деревьев и работы с некоторыми подвоями, — сказала главный агроном-питомниковод компании «Сады Придонья» Ольга Кудрявцева. — Учитывая климатические условия Волгоградской области, гости посоветовали приобрести подвой с высокой морозоустойчивостью, отсутствием корневой поросли, выраженной карликовостью». 
Профессора Мичуринского государственного аграрного университета также предложили услуги по проектированию сада. Так, морфологический анализ почвы поможет на раннем этапе определить, какие необходимо внести коррективы в дальнейшее выращивание деревьев.
За один день пребывания в Садах Придонья гости познакомились не только с сельскохозяйственным отделением компании, но и побывали на производственной площадке. Они изучили технику по переработке плодовой и ягодной продукции, увидели работу линий розлива готового продукта, а на дегустации попробовали новинки компании. 
Сотрудничество аграриев обещает быть плодотворным. Уже сейчас агрономы компании получили актуальные рекомендации от коллег из Мичуринского ГАУ. А учащиеся и выпускники вуза смогут проходить производственную практику в «Садах Придонья».  

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