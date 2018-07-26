Общество

Набережная Волгограда ждет кардинальных перемен почти за 2 млрд рублей (видеопрезентация)

Общество 26.07.2018 11:00
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26.07.2018 11:00





В Волгограде ищут подрядчиков для проведения очередного масштабного проекта реконструкции Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, объявлены два аукциона общей стоимостью почти в 1,9 млрд рублей. Срок выполнения работ, которые должны начаться уже в этом году и будут выполняться поэтапно, - до 1 декабря 2021 года. Большую часть средств на глобальную "перестройку" набережной выделил федеральный бюджет, софинансируют проект также город и область. 
Техническим заданием предусматривается реконструкция причала №15 с верхней эстакадой и автодорожным подъездом возле концертного зала областной филармонии, приведение в порядок подпорных стен, полуразрушенных лестничных маршей, в том числе между причалами №9 и №10. Кроме того, на набережной должны появиться новый парк площадью 16,5 гектаров с летним амфитеатром на 2300 мест. К новой концертной площадке от центральных лестничных спусков в створе улиц Порт-Саида и Ковентри будет вести новый пешеходный мост. Проектом предусмотрена реконструкция существующих фонтанов неподалеку от здания речпорта и сооружение четырех новых. Запланировано мощение пешеходных зон гранитной плиткой, строительство велосипедной дорожки, парковочных площадок и установка общественных туалетов.
С момента строительства в 1952 году набережная имени 62-й Армии ни разу капитально не ремонтировалась. первые серьезные работы по обновлению набережной начались осенью 2017 года. За несколько месяцев была восстановлена несущая способность эстакады и нескольких причалов, а также модернизированы сети электроснабжения. Впервые со времен строительства нижняя часть эстакады получила искусственное освещение. Весной текущего года на верхней террасе началась реставрация восьмиколонных пропилеев и ротонды. Строители очистили конструкции от многолетних загрязнений, восстановили лепнину по архивным документам. В настоящее время также идет демонтаж гранитных ступеней на центральной лестнице, основание которой будет укреплено, а исторические плиты очищены от грязи.

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