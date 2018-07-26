Первая партия астраханских арбузов поехала в Бурятию

Экономика 26.07.2018 10:15
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26.07.2018 10:15
Из Астраханской области в вагонах отправили первую партию арбузов в столицу республики Бурятия - город Улан-Удэ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Астраханской области, железнодорожным транспортом планируется перевезти более 350 вагонов с овощебахчевой продукцией – это арбузы, лук, свёкла, картофель, - что на 10% больше уровня прошлого года.
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