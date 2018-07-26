Расследования 26.07.2018 09:53
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26.07.2018 09:53
Шестерых бутлегеров из Ростовской области задержали в городе Михайловке. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, операция была проведена полицейскими совместно с их коллегами из регионального управления ФСБ. Они пресекли продажу более четырех тысяч бутылок поддельной водки и коньяка.
По оперативным данным, злоумышленники организовали цех по производству контрафакта на территории птицефабрики в Обливском районе Ростовской области. Там они делали аналог водки, смешивая родниковую воду с медицинским спиртом. А после добавления красителя смесь превращалась в “коньяк известных марок”. Свою продукцию бутлегеры сбывали в соседних регионах.
После задержания бутлегеров правоохранители “накрыли” и их цех. Там они обнаружили еще более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру , стеклотару, а также оборудование для производства контрафакта и два грузовика. Задержанные признали свою вину.
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