



Шестерых бутлегеров из Ростовской области задержали в городе Михайловке. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, операция была проведена полицейскими совместно с их коллегами из регионального управления ФСБ. Они пресекли продажу более четырех тысяч бутылок поддельной водки и коньяка.

По оперативным данным, злоумышленники организовали цех по производству контрафакта на территории птицефабрики в Обливском районе Ростовской области. Там они делали аналог водки, смешивая родниковую воду с медицинским спиртом. А после добавления красителя смесь превращалась в “коньяк известных марок”. Свою продукцию бутлегеры сбывали в соседних регионах.

После задержания бутлегеров правоохранители “накрыли” и их цех. Там они обнаружили еще более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру , стеклотару, а также оборудование для производства контрафакта и два грузовика. Задержанные признали свою вину.