Расследования

На птицефабрике в Ростовской области разливали водку для волгоградцев

Расследования 26.07.2018 09:53
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26.07.2018 09:53


Шестерых бутлегеров из Ростовской области задержали в городе Михайловке. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, операция была проведена полицейскими совместно с их коллегами из регионального управления ФСБ. Они  пресекли продажу более четырех тысяч бутылок поддельной водки и коньяка.
По оперативным данным, злоумышленники организовали цех по производству контрафакта на территории птицефабрики в Обливском районе Ростовской области. Там они делали аналог водки,  смешивая родниковую воду с медицинским спиртом. А после добавления красителя смесь превращалась в “коньяк известных марок”. Свою  продукцию бутлегеры  сбывали в соседних регионах.
После задержания бутлегеров  правоохранители “накрыли” и их цех. Там они обнаружили  еще более 4,5   тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру , стеклотару,  а также оборудование для производства контрафакта и  два грузовика. Задержанные признали свою вину. 

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