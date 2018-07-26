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В Волгоградской области девочка-подросток пострадала, сорвавшись с высоты

Происшествия 26.07.2018 08:22
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26.07.2018 08:22

Девочка-подросток получила различные травмы при падении с высоты в Михайловке Волгоградской области. Как  сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, 14-летняя девочка упала с высоты 2-го этажа. Это случилось у дома №26 по улице Серафимовича. Ребенка отправили в Михайловскую центральную районную больницу.
Как стало известно информагентству, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, рану подбородка и гематому на лице.

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