В Волгоградской области девочка-подросток пострадала, сорвавшись с высоты

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Происшествия 26.07.2018 08:22
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26.07.2018 08:22
Девочка-подросток получила различные травмы при падении с высоты в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, 14-летняя девочка упала с высоты 2-го этажа. Это случилось у дома №26 по улице Серафимовича. Ребенка отправили в Михайловскую центральную районную больницу.
Как стало известно информагентству, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, рану подбородка и гематому на лице.
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