Происшествия

В Волгограде в сгоревшей машине нашли тела ребёнка и мужчины

Происшествия 25.07.2018 21:02
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25.07.2018 21:02


Обгоревшие тела мужчины и маленького ребёнка нашли сегодня вечером в сгоревшей машине в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, обугленная  легковушка была найдена около семи часов вечера на железнодорожном переезде у поселка имени Гули Королевой. Известно, что погибшему ребенку было около двух-трех лет. 
Как уточнили информагентству в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о горящей машине поступило на пульт дежурного в 19:17. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №4. Они потушили  “Daewoo Nexia” в 19:45.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности погибших и выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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