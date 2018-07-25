В Волгограде в сгоревшей машине нашли тела ребёнка и мужчины





Обгоревшие тела мужчины и маленького ребёнка нашли сегодня вечером в сгоревшей машине в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, обугленная легковушка была найдена около семи часов вечера на железнодорожном переезде у поселка имени Гули Королевой. Известно, что погибшему ребенку было около двух-трех лет.

Как уточнили информагентству в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о горящей машине поступило на пульт дежурного в 19:17. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №4. Они потушили “Daewoo Nexia” в 19:45.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности погибших и выясняют причины и обстоятельства случившегося.



