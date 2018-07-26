













Полицейские собаки Волгоградской области показали, как мастерски по запаху умеют задерживать преступников, находить взрывчатку или наркотики. На базе Волгоградского кинологического центра ГУ МВД по региону завершились ежегодные областные соревнования. Со всех районов и городских округов области съехались свыше 60 полицейских со своими верными помощниками.

В течение двух дней хвостатые конкурсанты демонстрировали свои таланты – лучшие из лучших заняли первые места. Оба золотых призера – сотрудники ЦКС ГУ МВД по региону Сергей Фролов и Константин Дроголов, напарники которых – немецкие овчарки Алиса и Страж. Полицейским вручили дипломы и денежные призы. Этой осенью областные призеры могут отправиться в Вологду на всероссийские соревнования.



