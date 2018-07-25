В Волгограде на Волге спасли двоих горе-купальщиков и рыбака





Троих человек спасли на Волге сотрудники МЧС и областной службы спасения. Как рассказали ИА “Высота 102” в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, во вторник бойцы Краснослободского поисково-спасательного отряда вытащили из реки двоих тонущих мужчин. Оказалось, что волгоградцы пришли искупаться на косу на пляже волжского острова Крит. Не рассчитав своих сил, они заплыли далеко от берега и их стало уносить течением. К счастью, их крики о помощи услышали сотрудники МЧС.

А ночью несчастье приключилось с любителем рыбной ловли. Мужчина отплыл от берега в микрорайоне Тулака, но баллон у резиновой лодки пробило и она начала тонуть. Однако рыбак не растерялся и подал фонарем сигнал бедствия. Из беды его выручили сотрудники службы спасения Волгоградской области.