В Волгограде на Волге спасли двоих горе-купальщиков и рыбака

Общество 25.07.2018 17:09
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25.07.2018 17:09
Троих человек спасли на Волге сотрудники МЧС и областной службы спасения. Как рассказали ИА “Высота 102” в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, во вторник бойцы Краснослободского поисково-спасательного отряда вытащили из реки двоих тонущих мужчин. Оказалось, что волгоградцы пришли искупаться на косу на пляже волжского острова Крит. Не рассчитав своих сил, они заплыли далеко от берега и их стало уносить течением. К счастью, их крики о помощи услышали сотрудники МЧС.
А ночью несчастье приключилось с любителем рыбной ловли. Мужчина отплыл от берега в микрорайоне Тулака, но баллон у резиновой лодки пробило и она начала тонуть. Однако рыбак не растерялся и подал фонарем сигнал бедствия. Из беды его выручили сотрудники службы спасения Волгоградской области.
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