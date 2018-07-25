Общество

Экс-участница голодовки многодетных «разрывается» в пикетах между Волгоградом и Санкт-Петербургом

Общество 25.07.2018 17:25
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25.07.2018 17:25


Бывшая участница голодовки многодетных в Волгограде Надежда Киреева сегодня вышла в одиночный пикет к администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, женщина держала в руках плакат с требованием отставки руководства Волгоградской области, депутатов облдумы, детского обмудсмена Болдыревой. При  этом она была одета в футболку с надписью: «Путин против народа». Между тем, Надежда Киреева ранее засветилась с одиночным пикетом в Санкт-Петербурге. В конце июня на Невском проспекте она таким образом поддержала заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который приговорен судом РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.  
Надежда Киреева, девичья фамилия – Лянзберг, напомним, является матерью  семерых детей. Она принимала участие в голодовке многодетных родителей  под предводительством Елены Самошиной в марте 2014 года. Участники акции добивались различных благ от властей, в основном – решения вопросов с жильем. Однако затем голодающие объявили о выходе из голодовки и на пресс-конференции поблагодарили бывшего губернатора Сергея Боженова за внимание к их проблемам. Впрочем, выяснилось, что экс-глава региона вовсе не собирался помогать всем участникам акции. В выгоде, как сообщали местные СМИ, оказалась лишь организатор голодовки – Елена Самошина, которой удалось погасить кредит в полмиллиона рублей и долг за коммунальные услуги. Остальные участницы акции, как говорится, остались при «своих интересах», а точнее – со своими проблемами. 
Надежда Киреева, у которой, по ее словам, не было денег на съемное жилье,  вынуждена даже была переселиться в социальную гостиницу Кировского района со своими детьми, где семья "прожила" довольно длительное время. 
Между тем, у Надежды Киреевой в 2015 году появилась возможность решить свой жилищный вопрос. Так, она была признана участницей программы «Жилье для российской семьи», с помощью которой она могла стать собственницей квартиры на льготных условиях. Для этого оставалось заключить договор со строительной компанией и внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья, чтобы оформить ипотеку по заниженной ставке и приобрести квартиру по цене, ниже рыночной. Возможность оплатить первый взнос у Надежды Киреевой тоже была – еще к моменту голодовки она владела комнатой, которую можно было продать для этих целей. Кроме того, многодетная мама стояла в очереди на получение жилья на условиях социального найма. 
Известно, что Надежда Киреева покинула Волгоградскую область еще два года назад. Ее родители продали дом в одном из районов Волгоградской области и переехали в Ленинградскую область. Туда же отправилась Надежда и четверо ее детей. Сейчас они также снимают жилье в этом регионе. Так что жилищный вопрос для семьи Надежды Киреевой по-прежнему актуален. Только вот, видимо, роль «второй скрипки», которую Надежда играла при Елена Самошиной, не вполне устраивала многодетную маму и она освоила новую роль – "оппозиционерки-гастролерши". «Боевую школу» она прошла в Питере, где, по сведениям информагентства, она сблизилась со сторонниками Алексея Навального. Но, видимо, женщине хочется, чтобы ее не забывали и на малой родине. Остается удивляться: когда же многодетная мама успевает воспитывать своих детей и успевает ли?
Фото сайта ОВД-Инфо. 

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