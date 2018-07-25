В Волгоградской области дождь лил на Камышин 5 часов без перерыва

Сегодня с самого утра в Камышине устраняют последствия прошедшего сильного ливня: в настоящее время работает 35 единиц техники. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Камышина, сегодня ночью с 3 часов до 8 часов утра выпало 49 мм осадков при месячной норме в 41 мм, а всего в июле выпало 100 мм. Такого количества за историю наблюдений не было.

Основные проблемы связаны с размытием дорог на многих улицах города, выносом большого количества песка и камней на проезжую часть, поднятием асфальта, разрушением дорожного покрытия, подтоплением частных жилых домов. Также было нарушено электроснабжение части потребителей по улицам, возникли определенные проблемы с ливневыми канализациями, которые из-за стихии очень быстро забивались камнями и песком. Работы будут продолжаться до полного устранения всех последствий непогоды, - заверили в администрации Камышина.





Фото сайта мэрии Камышина.



