Волгоградские школьники путешествуют по Москве

Накануне около 50 ребят из Волгоградской области побывали на экскурсии в музее Победы на Поклонной горе 25 июля: это путешествие они совершили в рамках национальной программы детского туризма «Моя Россия». Как сообщили ИА «Высота 102» в московском информационном центре ФГБУК «Музей Победы», детей познакомили с диорамным комплексом и залами музея, они посмотрели 3D-фильм «Дорога к Победе». Благодаря технологии 3D-mapping’а на куполе Зала Славы музея за 10 минут мимо зрителей «пронеслись» 1418 дней Великой Отечественной войны.

Впереди у ребят - автобусная экскурсия «Большая засечная черта». Это система оборонительных сооружений, применявшаяся на Руси с XIII века для защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск, а также в качестве опоры при наступлении на противника. Она состояла из укреплённых городов-крепостей, среди которых были Козельск, Калуга, Серпухов, Коломна, Муром, Нижний Новгород и другие.