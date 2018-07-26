Волгоградские школьники путешествуют по Москве

От Сталинграда - до Великой Победы 26.07.2018 06:55
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26.07.2018 06:55
Накануне около 50 ребят из Волгоградской области побывали на экскурсии в музее Победы на Поклонной горе 25 июля: это путешествие они совершили в рамках национальной программы детского туризма «Моя Россия». Как сообщили ИА «Высота 102» в московском информационном центре ФГБУК «Музей Победы», детей познакомили с диорамным комплексом и залами музея, они посмотрели 3D-фильм «Дорога к Победе». Благодаря технологии 3D-mapping’а на куполе Зала Славы музея за 10 минут мимо зрителей «пронеслись» 1418 дней Великой Отечественной войны.
Впереди у ребят - автобусная экскурсия «Большая засечная черта». Это система оборонительных сооружений, применявшаяся на Руси с XIII века для защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск, а также в качестве опоры при наступлении на противника. Она состояла из укреплённых городов-крепостей, среди которых были Козельск, Калуга, Серпухов, Коломна, Муром, Нижний Новгород и другие.
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