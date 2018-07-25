Расследования

В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникам

Расследования 25.07.2018 15:18
934 3
25.07.2018 15:18


Директор Ерзовской средней школы имени Гончарова был наказан за излишнюю щедрость, проявленную к своим родственникам. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, во время проверки  соблюдения антикоррупционного законодательства выяснилось, что ряду работников он выплачивал больше премиальных,  чем остальным. Оказалось, что эти сотрудники являются отцом, братом и сестрой руководителя образовательного учреждения. После проверки прокуратура  внесла представление об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства главе Городищенского муниципального района. Сообщается также, что  директор школы освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию
20.07.2018 11:03
7263 1
ЧП с тремя погибшими на барже под Волгоградом случилось на семейных верфях депутата
23.07.2018 13:00
6308 10
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея Брудного
03.07.2018 15:29
6165 7
Расследования
23.07.2018 19:55
Расследования 23.07.2018 19:55
5003 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2018 17:19
Расследования 23.07.2018 17:19
3317 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2018 15:14
Расследования 23.07.2018 15:14
3491 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2018 13:00
Расследования 23.07.2018 13:00
8993 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2018 12:05
Расследования 23.07.2018 12:05
2952 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.07.2018 08:49
Расследования 21.07.2018 08:49
5794 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.07.2018 11:03
Расследования 20.07.2018 11:03
7679 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.07.2018 09:44
Расследования 20.07.2018 09:44
2661 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 17:46
Расследования 19.07.2018 17:46
5551 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 17:06
Расследования 19.07.2018 17:06
2263 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2018 13:38
Расследования 19.07.2018 13:38
2029 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 17:32
Расследования 18.07.2018 17:32
3812 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 14:22
Расследования 18.07.2018 14:22
2898 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2018 12:20
Расследования 18.07.2018 12:20
4916 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2018 12:07
Расследования 17.07.2018 12:07
6152 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:18
В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникамСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговорСмотреть фотографии
14:40
Замруководителя ФАС России: «Похороны в Москве обходятся дешевле, чем в Волгограде» Смотреть фотографииCмотреть видео
14:12
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристовСмотреть фотографии
14:07
Главный антимонопольщик Волгоградской области не понял странного «флешмоба» журналистов Смотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из КитаяСмотреть фотографии
13:57
ГК «Чистый город» дооснастит Волгоградскую область цивилизованными объектами обращения с отходами Смотреть фотографии
13:14
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантамСмотреть фотографии
11:31
От фашистской свастики очистили линию обороны советских войск в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:25
Жителям пострадавших после ливня квартир в Советском районе Волгограда до сих пор не озвучили ущербСмотреть фотографии
11:11
В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливнямСмотреть фотографии
10:57
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади ЛенинаСмотреть фотографии
09:05
Грозы снова идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
03:59
В Волгограде вандалы расписали памятник войны нацистскими лозунгамиСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренцииСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной Cмотреть видео
20:15
В прокуратуре Волгоградской области озаботились защитой детей от “блатной” романтикиСмотреть фотографии
16:55
Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люковСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде подешевел бензинСмотреть фотографии
13:17
Общественники Городища Волгоградской области выразили недоверие голосовавшим за пенсионную реформу депутатам Смотреть фотографии
13:00
Депутаты Волгоградской облдумы посещают детские лагеря и остаются довольны, в отличие от активистов ОНФСмотреть фотографии
11:43
«Ростелеком» рассказал, как достичь успеха в цифровом миреСмотреть фотографии
11:43
На севере Волгограда маршрутка врезалась в столбСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области представительница слабого пола установила "рекорд" по сумме накопленных штрафовСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде Центральную набережную «взломали» деликатноСмотреть фотографии
10:35
Нажимай: «МегаФон» подготовил для всех своих абонентов персональные предложенияСмотреть фотографии
10:34
Бывший осужденный решил «помочь» товарищам в тюрьмеСмотреть фотографии
09:42
За Волгоградом в природном парке полиция не услышала звуки распила Смотреть фотографииCмотреть видео
08:42
В Волгограде УК оштрафовали за мутную водуСмотреть фотографии
Реклама
 