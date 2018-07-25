В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникам

Расследования 25.07.2018 15:18
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25.07.2018 15:18
Директор Ерзовской средней школы имени Гончарова был наказан за излишнюю щедрость, проявленную к своим родственникам. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выяснилось, что ряду работников он выплачивал больше премиальных, чем остальным. Оказалось, что эти сотрудники являются отцом, братом и сестрой руководителя образовательного учреждения. После проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства главе Городищенского муниципального района. Сообщается также, что директор школы освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя.
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