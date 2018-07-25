В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговор

Борьба с коррупцией 25.07.2018 15:04
1414 6
25.07.2018 15:04
Приговоренный к 8 годам колонии строгого режима за взятку в 50 тысяч долларов экс-замдиректора ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов добивается отмены приговора. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ученый настаивает на своей невиновности, а его защита обжалует ряд процессуальных моментов. На данном этапе апелляционная коллегия рассматривает ходатайства сторон.
Напомним, Александра Богомолова обвинили в том, что он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. По данным следствия, он гарантировал решение вопроса с защитой диссертации в высшей аттестационной комиссии в Москве. Обещанные деньги он получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4 года – еще 450 тысяч рублей. Также он сделал “дисконт” Шияну - когда курс доллара вырос, они договорились зафиксировать его на уровне дня договоренности.
Две заключительные встречи с Шияном, 20 декабря 2016 и 12 января 2017 года, прошли под контролем оперативников УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального СУ СКР.
На суде Богомолов факт получения денег не отрицал. Но уточнял, что платили ему за написание как самой докторской диссертации, так и необходимых для ее защиты научных статей, которые, к слову, были опубликованы.
Отметим, что, по сведениям информагентства, прокуратура также обжалует приговор, вынесенный Александру Богомолову Ворошиловским районным судом.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2018 14:43
11906 48
04.07.2018 13:02
8288 13
12.07.2018 16:07
2920 1
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантам25.07.2018 13:14
Борьба с коррупцией 25.07.2018 13:14
1413 1 Обсудить
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублей19.07.2018 14:42
Борьба с коррупцией 19.07.2018 14:42
10250 5 Обсудить
В Волгограде огласили приговор сыну экс-депутата облдумы Полицимако13.07.2018 14:43
Борьба с коррупцией 13.07.2018 14:43
27120 48 Обсудить
В Волгограде подсудимый Полицимако-младший пришел в суд в майке с Путиным13.07.2018 11:34
Борьба с коррупцией 13.07.2018 11:34
10776 26 Обсудить
Бывший замдиректора колледжа из Волгоградской области пошел под суд за "липовых" трактористов12.07.2018 16:07
Борьба с коррупцией 12.07.2018 16:07
4542 1 Обсудить
«Зависли» в розыске: экс-депутаты Госдумы от Волгоградской области оказались неуловимы04.07.2018 13:02
Борьба с коррупцией 04.07.2018 13:02
19241 13 Обсудить
В Волгограде экс-директор филиала МФЮА получила 6 лет колонии за взятки от студентов04.07.2018 11:39
Борьба с коррупцией 04.07.2018 11:39
2860 6 Обсудить
Экс-декану юрфака Волгоградского института бизнеса продлили арест20.06.2018 16:34
Борьба с коррупцией 20.06.2018 16:34
15322 4 Обсудить
Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владений14.06.2018 16:25
Борьба с коррупцией 14.06.2018 16:25
12395 36 Обсудить
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутата08.06.2018 04:37
Борьба с коррупцией 08.06.2018 04:37
12257 34 Обсудить
В Волгоградской области за коррупцию пойдут под суд полицейский и сотрудник СИЗО07.06.2018 16:45
Борьба с коррупцией 07.06.2018 16:45
4200 6 Обсудить
Директор Волгоградского ТЮЗа занизил доход на 6 рублей07.06.2018 13:23
Борьба с коррупцией 07.06.2018 13:23
2441 8 Обсудить
Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и кланов07.06.2018 09:39
Борьба с коррупцией 07.06.2018 09:39
7057 66 Обсудить
В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста Роспотребнадзора06.06.2018 14:41
Борьба с коррупцией 06.06.2018 14:41
7536 19 Обсудить
Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области больше не шокируют30.05.2018 12:13
Борьба с коррупцией 30.05.2018 12:13
11864 20 Обсудить
Реклама