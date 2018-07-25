Борьба с коррупцией

В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговор

Борьба с коррупцией 25.07.2018 15:04
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25.07.2018 15:04


Приговоренный к 8 годам колонии строгого режима за взятку в 50 тысяч долларов экс-замдиректора ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов добивается отмены приговора. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ученый настаивает на своей невиновности, а его защита обжалует ряд процессуальных моментов. На данном этапе апелляционная коллегия рассматривает ходатайства сторон. 
Напомним, Александра Богомолова  обвинили в том, что он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. По данным следствия, он гарантировал  решение вопроса с защитой  диссертации в высшей аттестационной комиссии в Москве. Обещанные деньги он получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4 года – еще 450 тысяч рублей. Также он сделал “дисконт” Шияну - когда курс доллара вырос, они договорились зафиксировать его на  уровне дня договоренности. 
Две заключительные встречи с Шияном, 20 декабря 2016 и 12 января 2017  года, прошли под контролем оперативников УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального  СУ СКР.
На суде Богомолов факт получения денег не отрицал. Но уточнял, что платили ему  за написание как самой докторской диссертации, так и необходимых для ее защиты научных статей, которые, к слову, были опубликованы.
Отметим, что, по сведениям информагентства, прокуратура также обжалует приговор, вынесенный Александру Богомолову Ворошиловским районным судом. 

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