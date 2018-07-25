ГК «Чистый город» дооснастит Волгоградскую область цивилизованными объектами обращения с отходами

Экология 25.07.2018 13:57
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25.07.2018 13:57
Группа компаний «Чистый город» планирует в ближайший год построить крупнейший в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс в Светлоярском районе мощностью до 500 тысяч тонн отходов/год, а также возвести комплексы по сортировке в Урюпинском, Камышинском и Михайловском районах. В последнем муниципальном образовании появится также полигон размещения твердых коммунальных отходов. Кроме того, как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в Палласовском и Калачевском районах появятся две перегрузочные мощности. Все эти объекты будут функционировать в рамках института регионального оператора по обращению с отходами, который внедряется сегодня властями в Волгоградской области.
По словам председателя Совета директоров ГК «Чистый город» Полины Вергун, в связи с затянувшими сроками перехода волгоградского субъекта на новую систему обращения с отходами, Группа Компаний в рамках проводимой реформы решила сконцентрировать свои усилия исключительно на строительстве и эксплуатации недостающей коммунальной инфраструктуры.
«Группа Компаний будет вести тесное взаимодействие с будущим региональным оператором, - комментирует Полина Вергун. - Учитывая, что ему предстоит направить все потоки отходов на законные объекты, а также охватить «прозрачной» услугой всю территорию Волгоградской области, включая глубинку, потребуется 100%-ое дооснащение региона объектами размещения и сортировки. Эту задачу берет на себя Группа Компаний».
Напомним, сегодня Волгоградская область современными полигонами оснащена на 90% (их насчитывается 4 - в Камышинском, Урюпинском, Светлоярском районах и г. Волжский), объектами сортировки на 60% (Волгоград, Волжский). По этим показателям наш субъект занимает лидирующие позиции в России. Общий объем инвестиций в инфраструктурные объекты региона превышает 2 млрд рублей, большая часть уже вложена местной ГК «Чистый город».
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