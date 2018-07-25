Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из Китая

Общество 25.07.2018 13:58
495 0
25.07.2018 13:58
Инженеры вооруженных сил России поделились “секретами” мастерства с коллегами из Белоруссии, Пакистана, Сербии и Китая. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, мастер-класс по преодолению препятствий российские военные спецы провели на полигоне “Волжский” в преддверии международного армейского конкурса “Инженерная формула”. Россияне рассказали об основных способах преодоления препятствий, познакомили будущих участников с особенностями трассы. Предупредили и о возможных нарушениях, за которые будут начисляться штрафные баллы. Состоялся также инструктаж по технике безопасности.
Сами международные соревнования пройдут с 1 по 5 августа в Волжском. В них примут участие более сотни военнослужащих и около трех десятков единиц спецтехники.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
30.06.2018 15:36
8853 0
Замруководителя ФАС России: «Похороны в Москве обходятся дешевле, чем в Волгограде»25.07.2018 14:40
От фашистской свастики очистили линию обороны советских войск в Волгограде25.07.2018 11:31
Жителям пострадавших после ливня квартир в Советском районе Волгограда до сих пор не озвучили ущерб25.07.2018 11:25
В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливням25.07.2018 11:11
Грозы снова идут на Волгоградскую область25.07.2018 09:05
В Волгограде вандалы расписали памятник войны нацистскими лозунгами25.07.2018 03:59
В прокуратуре Волгоградской области озаботились защитой детей от “блатной” романтики24.07.2018 20:15
В Волгограде пять дворов в центре благоустроят дорожники24.07.2018 16:54
В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люков24.07.2018 14:08
Общественники Городища Волгоградской области выразили недоверие голосовавшим за пенсионную реформу депутатам24.07.2018 13:17
Алиментщика из Волгоградской области обязали отработать взятку24.07.2018 13:15
Депутаты Волгоградской облдумы посещают детские лагеря и остаются довольны, в отличие от активистов ОНФ24.07.2018 13:00
В Волгоградской области представительница слабого пола установила "рекорд" по сумме накопленных штрафов24.07.2018 11:35
В Волгограде Центральную набережную «взломали» деликатно24.07.2018 10:44
За Волгоградом в природном парке полиция не услышала звуки распила24.07.2018 09:42
Реклама