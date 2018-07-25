Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из Китая





Инженеры вооруженных сил России поделились “секретами” мастерства с коллегами из Белоруссии, Пакистана, Сербии и Китая. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, мастер-класс по преодолению препятствий российские военные спецы провели на полигоне “Волжский” в преддверии международного армейского конкурса “Инженерная формула”. Россияне рассказали об основных способах преодоления препятствий, познакомили будущих участников с особенностями трассы. Предупредили и о возможных нарушениях, за которые будут начисляться штрафные баллы. Состоялся также инструктаж по технике безопасности.

Сами международные соревнования пройдут с 1 по 5 августа в Волжском. В них примут участие более сотни военнослужащих и около трех десятков единиц спецтехники.



