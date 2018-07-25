Главный антимонопольщик Волгоградской области не понял странного «флешмоба» журналистов





Несколько странным показался руководителю Волгоградского УФАС единовременный уход журналистов с совещания с губернатором. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Роман Лучников, сообщает ИА «Высота 102». На вопрос корреспондента информагентства о том, почему тему честных закупок и прозрачной конкуренции участники совещания решили обсудить при закрытых дверях, руководитель УФАС пояснил, что «это не мы попросили СМИ удалиться». Пресса присутстовала на первой части заседания, на котором также находились заместители губернатора и руководители структурных подразделений администрации региона. После заслушивания докладов замруководителя ФАС России Андрея Цыганова и главы региона Андрея Бочарова прессу попросили удалиться.

«Я тоже на это обратил внимание, для меня это было несколько странным», - отметил Лучников, которому показалось, что синхронное волеизъявление журналистов связано с производственной нуждой – то есть стремлением оперативно передать в свои редакции полученную информацию. По завершении мероприятия для СМИ был организован пресс-подход ньюсмейкеров совещания.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов с улыбкой добавил, что «ничего секретного за этими дверями не происходило». «Продолжался тот же самый разговор о том, как нам развивать конкуренцию и как совершенствовать механизм государственных закупок», - заключил гость из федерального центра.

Напомним, заместитель руководителя ФАС России прибыл в Волгоград с рабочим визитом накануне. В администрации области прошло совещание по вопросу развития конкуренции в регионе, а позже было подписано соглашение о взаимодействии между исполнительной властью области и УФАС.



