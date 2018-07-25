Политика

Главный антимонопольщик Волгоградской области не понял странного «флешмоба» журналистов

Политика 25.07.2018 14:07
3014 9
25.07.2018 14:07


Несколько странным показался руководителю Волгоградского УФАС единовременный уход  журналистов с совещания с губернатором. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Роман Лучников, сообщает ИА «Высота 102». На вопрос корреспондента информагентства о том, почему тему честных закупок и прозрачной конкуренции участники совещания решили обсудить при закрытых дверях, руководитель УФАС пояснил, что «это не мы попросили СМИ удалиться». Пресса присутстовала на первой части заседания, на котором также находились  заместители губернатора и руководители структурных подразделений администрации региона. После заслушивания докладов замруководителя ФАС России Андрея Цыганова и  главы региона Андрея Бочарова прессу попросили удалиться.
«Я тоже на это обратил внимание, для меня это было несколько странным», - отметил Лучников, которому показалось, что синхронное волеизъявление журналистов связано с производственной нуждой – то есть стремлением оперативно передать в свои редакции полученную информацию. По завершении мероприятия для СМИ был организован пресс-подход ньюсмейкеров совещания.
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов  с улыбкой добавил, что «ничего секретного за этими дверями не происходило». «Продолжался тот же самый разговор о том, как нам развивать конкуренцию и  как совершенствовать механизм государственных закупок», - заключил гость из федерального центра.
Напомним, заместитель руководителя ФАС России прибыл в Волгоград с рабочим визитом накануне. В администрации области  прошло совещание по вопросу развития конкуренции в регионе, а позже было подписано соглашение о взаимодействии между исполнительной властью области и УФАС.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику
03.07.2018 18:00
10522 49
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформе
03.07.2018 18:33
8868 28
Вице-губернатор Александр Блошкин знает 100 мест, где некомфортно в Волгограде
11.07.2018 14:00
5805 24
Политика
25.07.2018 10:57
Политика 25.07.2018 10:57
1537 39 Обсудить

0
Далее
Политика
24.07.2018 16:55
Политика 24.07.2018 16:55
4292 4 Обсудить

0
Далее
Политика
19.07.2018 13:22
Политика 19.07.2018 13:22
8074 77 Обсудить

0
Далее
Политика
18.07.2018 18:13
Политика 18.07.2018 18:13
6310 31 Обсудить

0
Далее
Политика
18.07.2018 09:08
Политика 18.07.2018 09:08
5017 42 Обсудить

0
Далее
Политика
13.07.2018 11:39
Политика 13.07.2018 11:39
10825 45 Обсудить

0
Далее
Политика
11.07.2018 14:00
Политика 11.07.2018 14:00
9756 24 Обсудить

0
Далее
Политика
11.07.2018 10:24
Политика 11.07.2018 10:24
3476 9 Обсудить

0
Далее
Политика
10.07.2018 10:48
Политика 10.07.2018 10:48
5431 6 Обсудить

0
Далее
Политика
05.07.2018 18:05
Политика 05.07.2018 18:05
7950 33 Обсудить

0
Далее
Политика
03.07.2018 18:33
Политика 03.07.2018 18:33
11629 28 Обсудить

0
Далее
Политика
03.07.2018 18:00
Политика 03.07.2018 18:00
14216 49 Обсудить

0
Далее
Политика
03.07.2018 17:13
Политика 03.07.2018 17:13
9252 43 Обсудить

0
Далее
Политика
03.07.2018 13:17
Политика 03.07.2018 13:17
8827 67 Обсудить

0
Далее
Политика
03.07.2018 12:25
Политика 03.07.2018 12:25
7562 23 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:18
В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникамСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговорСмотреть фотографии
14:40
Замруководителя ФАС России: «Похороны в Москве обходятся дешевле, чем в Волгограде» Смотреть фотографииCмотреть видео
14:12
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристовСмотреть фотографии
14:07
Главный антимонопольщик Волгоградской области не понял странного «флешмоба» журналистов Смотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из КитаяСмотреть фотографии
13:57
ГК «Чистый город» дооснастит Волгоградскую область цивилизованными объектами обращения с отходами Смотреть фотографии
13:14
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантамСмотреть фотографии
11:31
От фашистской свастики очистили линию обороны советских войск в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:25
Жителям пострадавших после ливня квартир в Советском районе Волгограда до сих пор не озвучили ущербСмотреть фотографии
11:11
В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливнямСмотреть фотографии
10:57
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади ЛенинаСмотреть фотографии
09:05
Грозы снова идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
03:59
В Волгограде вандалы расписали памятник войны нацистскими лозунгамиСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренцииСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной Cмотреть видео
20:15
В прокуратуре Волгоградской области озаботились защитой детей от “блатной” романтикиСмотреть фотографии
16:55
Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люковСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде подешевел бензинСмотреть фотографии
13:17
Общественники Городища Волгоградской области выразили недоверие голосовавшим за пенсионную реформу депутатам Смотреть фотографии
13:00
Депутаты Волгоградской облдумы посещают детские лагеря и остаются довольны, в отличие от активистов ОНФСмотреть фотографии
11:43
«Ростелеком» рассказал, как достичь успеха в цифровом миреСмотреть фотографии
11:43
На севере Волгограда маршрутка врезалась в столбСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области представительница слабого пола установила "рекорд" по сумме накопленных штрафовСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде Центральную набережную «взломали» деликатноСмотреть фотографии
10:35
Нажимай: «МегаФон» подготовил для всех своих абонентов персональные предложенияСмотреть фотографии
10:34
Бывший осужденный решил «помочь» товарищам в тюрьмеСмотреть фотографии
09:42
За Волгоградом в природном парке полиция не услышала звуки распила Смотреть фотографииCмотреть видео
08:42
В Волгограде УК оштрафовали за мутную водуСмотреть фотографии
Реклама
 