В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливням

Все муниципальные службы приведены в готовность к работе в сложных метеоусловиях, которые ожидаются в городе в ближайшие 1‒2 часа. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, особое внимание уделяется контролю за состоянием городской ливневой канализации. В случае необходимости дорожно-коммунальные службы готовы оперативно приступить к устранению нештатных ситуаций.

Администрация Волгограда обращает внимание горожан и гостей города, что при неблагоприятных погодных условиях важно проявлять максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, плохо закрепленные вывески и рекламные конструкции, шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки. Припарковать автомобили в безопасном месте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Напомним, по данным ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» до конца суток 25 июля по Волгоградской области ожидаются очень сильные дожди, в отдельных муниципальных районах ожидаются ливни, грозы, при грозе порывы ветра до 18 м/с.



