В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливням

Общество 25.07.2018 11:11
634 17
25.07.2018 11:11
Все муниципальные службы приведены в готовность к работе в сложных метеоусловиях, которые ожидаются в городе в ближайшие 1‒2 часа. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, особое внимание уделяется контролю за состоянием городской ливневой канализации. В случае необходимости дорожно-коммунальные службы готовы оперативно приступить к устранению нештатных ситуаций.
Администрация Волгограда обращает внимание горожан и гостей города, что при неблагоприятных погодных условиях важно проявлять максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, плохо закрепленные вывески и рекламные конструкции, шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки. Припарковать автомобили в безопасном месте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Напомним, по данным ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» до конца суток 25 июля по Волгоградской области ожидаются очень сильные дожди, в отдельных муниципальных районах ожидаются ливни, грозы, при грозе порывы ветра до 18 м/с.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
30.06.2018 15:36
8853 0
От фашистской свастики очистили линию обороны советских войск в Волгограде25.07.2018 11:31
Жителям пострадавших после ливня квартир в Советском районе Волгограда до сих пор не озвучили ущерб25.07.2018 11:25
Грозы снова идут на Волгоградскую область25.07.2018 09:05
В Волгограде вандалы расписали памятник войны нацистскими лозунгами25.07.2018 03:59
В прокуратуре Волгоградской области озаботились защитой детей от “блатной” романтики24.07.2018 20:15
В Волгограде пять дворов в центре благоустроят дорожники24.07.2018 16:54
В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люков24.07.2018 14:08
Общественники Городища Волгоградской области выразили недоверие голосовавшим за пенсионную реформу депутатам24.07.2018 13:17
Алиментщика из Волгоградской области обязали отработать взятку24.07.2018 13:15
Депутаты Волгоградской облдумы посещают детские лагеря и остаются довольны, в отличие от активистов ОНФ24.07.2018 13:00
В Волгоградской области представительница слабого пола установила "рекорд" по сумме накопленных штрафов24.07.2018 11:35
В Волгограде Центральную набережную «взломали» деликатно24.07.2018 10:44
За Волгоградом в природном парке полиция не услышала звуки распила24.07.2018 09:42
В Волгограде УК оштрафовали за мутную воду24.07.2018 08:42
В Волгоградской области ожидается ветреный и дождливый вечер23.07.2018 20:17
Реклама