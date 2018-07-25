Как рассказали волгоградцы, буквально накануне в квартирах с 1-го по 5-й этажи была проведена опись испорченного ливнем имущества, потолков, стен, полов. Хотя документ о причинах затопления с описью испорченного имущества им должны предоставить в течение 12 часов после потопа. Однако, как сказали пострадавшие, и в настоящее время сумму ущерба им не озвучили и акт не отдали. До сих пор неясно, кто будет возмещать коммунальные убытки.

По словам жильцов, этот вопрос обсуждает сейчас управляющая компания и застройщик, которые, как они предполагают, к консесусу пока не пришли. Однако, по признанию людей, это волнует их меньше всего. Главное для них - вернуть свои квартиры к жизни, и чтобы больше эта ситуация, когда и в квартирах, и подъезде им лилась на головы потоками вода, больше никогда не повторилась. Они говорят, что до сих пор вспоминают произошедшее с их новостройкой как страшный сон.