Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади Ленина









«Волгоградскому областному отделению политической силы КПРФ в целях предотвращения угрозы безопасности участников публичного мероприятия в связи с плановыми работами спецтехники на пл. Ленина предложено провести заявленный митинг 28 июля 2018 года с 10.00 до 11.30 в специально отведенном месте для проведения публичных мероприятий на площади Металлургов перед зданием ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе Волгограда»,- официально ответили в органе исполнительной власти. Профильное управление администрации Волгограда также проинформировало, что еще одна политическая партия - Коммунистическая партия Коммунисты России получила разрешение на проведения публичного мероприятия 28 июля с 15.00 до 17.30 в парке «Пионерский» Красноармейского района Волгограда. Там же - 26 июля с 17.00 до 18.30 Красноармейскому районному отделению КПРФ разрешено провести пикетирование, а 28 июля с 10.00 до 11.00 - митинг.

Кроме того, как сообщалось ранее, 26 июля с 16.00 до 17.00 свой митинг по вопросу пенсионной реформы организует Волгоградский областной совет профсоюзов. В администрации Волгограда подчеркнули, что все предложенные для проведения публичных мероприятий места определены постановлением губернатора Волгоградской области от 20.12.2012 года (ред.01.11.2017 года).

Волгоградских коммунистов отправили митинговать против повышения пенсионного возраста подальше от центра в связи с работой спецтехники, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление координации массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Волгограда. Редакция информагентства направляла в мэрию запрос с просьбой разъяснить причины назначения местом проведения своего мероприятия 28 июля площадь у «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе, а не площадь Ленина в центре, как изначально просили местные коммунисты, которые наметили митинг в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС до 20%, роста цен на бензин и тарифов ЖКХ.