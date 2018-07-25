Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади Ленина

Политика 25.07.2018 10:57
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25.07.2018 10:57
Волгоградских коммунистов отправили митинговать против повышения пенсионного возраста подальше от центра в связи с работой спецтехники, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление координации массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Волгограда. Редакция информагентства направляла в мэрию запрос с просьбой разъяснить причины назначения местом проведения своего мероприятия 28 июля площадь у «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе, а не площадь Ленина в центре, как изначально просили местные коммунисты, которые наметили митинг в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС до 20%, роста цен на бензин и тарифов ЖКХ.
«Волгоградскому областному отделению политической силы КПРФ в целях предотвращения угрозы безопасности участников публичного мероприятия в связи с плановыми работами спецтехники на пл. Ленина предложено провести заявленный митинг 28 июля 2018 года с 10.00 до 11.30 в специально отведенном месте для проведения публичных мероприятий на площади Металлургов перед зданием ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе Волгограда»,- официально ответили в органе исполнительной власти. Профильное управление администрации Волгограда также проинформировало, что еще одна политическая партия - Коммунистическая партия Коммунисты России получила разрешение на проведения публичного мероприятия 28 июля с 15.00 до 17.30 в парке «Пионерский» Красноармейского района Волгограда. Там же - 26 июля с 17.00 до 18.30 Красноармейскому районному отделению КПРФ разрешено провести пикетирование, а 28 июля с 10.00 до 11.00 - митинг.
Кроме того, как сообщалось ранее, 26 июля с 16.00 до 17.00 свой митинг по вопросу пенсионной реформы организует Волгоградский областной совет профсоюзов. В администрации Волгограда подчеркнули, что все предложенные для проведения публичных мероприятий места определены постановлением губернатора Волгоградской области от 20.12.2012 года (ред.01.11.2017 года).
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