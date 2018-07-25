Финграмотность 25.07.2018 09:33
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25.07.2018 09:33
Средний срок микрозаймов, оформленных волгоградцами в Интернете во втором квартале 2018 года, стал на треть меньше обычного. Как сообщили ИА «Высота 102» аналитики сервиса онлайн-займов «Робот Займер», в 2016-17 годах средний срок полученных микрозаймов составлял 21-23 дня.
В первом полугодии 2018 года он сократился до 19 дней, а во втором квартале – до 16 дней. Таким образом, волгоградцы сознательно сокращают время пользования заемными средствами до оптимального.
«Подобное поведение заемщиков МФО свидетельствует о растущей финансовой грамотности населения. Заемщики научились тщательнее контролировать денежные потоки собственного бюджета и периоды его пополнения, что стало причиной лучшего расчета срока возврата займов и его сокращения», - отмечают эксперты сервиса.
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