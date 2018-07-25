Грозы снова идут на Волгоградскую область

Общество 25.07.2018 09:05
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25.07.2018 09:05
Сегодня в Волгоградской области вновь ожидаются природные катаклизмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, уже в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 25.07.2018 г. местами по Волгоградской области пройдут очень сильные дожди. По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кратковременные дожди и ливни пронесутся над большей территории региона. В отдельных районах – грозы. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами при грозах порывы 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью +17...+22ºС; днем +24…+29°С, местами до +33ºС.
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