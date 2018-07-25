Российские авиакомпании сообщили о скором подорожании билетов

Федеральные новости 25.07.2018 09:35
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25.07.2018 09:35
"Российская газета" от 25 июля 2018. В частности "Аэрофлот" с 26 июля повысит топливный сбор на 200-400 рублей на внутренних рейсах, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо авиакомпании турагентам.
Другие российские авиакомпании также признают, что билеты будут дорожать. При сохранении такой динамики цен на авиационное топливо стоимость авиабилетов в турах на зимний сезон может вырасти на 10 процентов. Цены на авиаперевозку увеличивают также зарубежные компании.
Весной этого года оптовые цены на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, выросли на 20 процентов.
В начале июня в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта уже заявляли о возможном подорожании билетов из-за роста цен на авиационный керосин и бензин.
Стоимость бензина в рознице в июле снижались. С 16 по 20 июля цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на 4 и 9 копеек, до 41,7 и 44,5 рубля за литр соответственно.
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