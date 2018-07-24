Экономика

В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренции

Экономика 24.07.2018 17:26
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24.07.2018 17:26


«Развитие конкуренции в субъектах России, включая Волгоградскую область  – это приоритетное направление социально-экономического развития страны, которое позволяет отбирать лучших и отсеивать жуликов». Об этом заявил сегодня на рабочем совещании в обладминистрации заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Сегодня же состоялось и подписание Соглашения о взаимодействии между УФАС России и администрацией региона, - сообщает ИА «Высота 102». 
Цыганов напомнил присутствующим выступление президента России на апрельском заседании Госсовета,  на котором подчеркивалось, что надо сделать все, чтобы в России была именно честная конкуренции, не  игнорировались  антимонопольные законы, а  картельных сговоров не было вовсе. Однако только в  2017 году, - сказал Цыганов,  - в России было возбуждено 675 дел по факту конкурентных соглашений, из них 360 — картельные сговоры. Это на 8% больше, чем в 2016 году. Практически все нарушения такого рода происходят на региональном уровне — 98,8%.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выступая на совещании, подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития бизнеса, сформирована правовая база,  действует координационный совет при губернаторе по развитию среднего и малого предпринимательства, что помогает обеспечивать прозрачность госзакупок,  действует рабочая карта по развитию конкуренции на 2016-2018 годы. Область реализует крупные проекты в сфере ЖКХ, впереди – новые проекты в области здравоохранения и развития инфраструктуры. Да, есть вопросы по развитию государственно-частного партнерства, снижению административных барьеров, но «мы их решаем, решаем  постепенно. Это лучше, чем бежать, а потом возвращаться», - заметил он. 
Глава региона обозначил ряд проблем, которые невозможно решить на местном уровне, добиваясь ключевых показателей развития конкуренции,  и получил поддержку со стороны ФАС России. 
Вместе с тем Цыганов подчеркнул, что  и органы власти,  и должностные лица при  принятии решений должны отдавать предпочтение конкурентным подходам, а не выбирать любимчиков и опекать их бизнес.  «Конкуренция – это не пожелание, а двигатель развития экономики и всех  отраслей, рост эффективности производства, и, в конечном итоге, благосостояние населения, которое должно иметь возможность выбрать по приемлемой цене нужный товар нужного качества», - сказал он. Одной из больших проблем  он назвал тарифы, определяемые регионами, из-за которых бизнес вынужден уходить в другие субъекты из-за непомерных цен на воду и  тепло. Кроме того,  госструктуры и крупные компании занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, но они вытесняют его и тем самым монополизируют рынки.
По  словам Андрея Цыганова, в настоящее время сформирована единая система управления в области конкуренции, в ФАС России создана комиссия  по взаимодействию со всеми субъектами федерации. Поэтому подписанное сегодня в Волгоградской областью соглашение о взаимодействии – это не только контроль со стороны федерального ведомства, но прежде всего – помощь и обмен лучшими практиками. 
Что касается Волгоградской области, то, по мнению замруководителя ФАС, регион показывает  очень хорошие и положительные тенденции  как в экономическом росте в целом, так и в тех вопросах, которые касаются развития конкуренции. «Неслучайно только за один год Волгоградская область в рейтинге аналитического центра правительства Российской федерации «скакнула»  с 64 места, которое занимала в 2016 году, на 23-е в 2017-м. Ни у одного субъекта такого быстрого движения вперед не было. Мы понимаем, что эти достижения должны быть закреплены», - заключил Андрей Цыганов.        


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