«Развитие конкуренции в субъектах России, включая Волгоградскую область – это приоритетное направление социально-экономического развития страны, которое позволяет отбирать лучших и отсеивать жуликов». Об этом заявил сегодня на рабочем совещании в обладминистрации заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Сегодня же состоялось и подписание Соглашения о взаимодействии между УФАС России и администрацией региона, - сообщает ИА «Высота 102».

Цыганов напомнил присутствующим выступление президента России на апрельском заседании Госсовета, на котором подчеркивалось, что надо сделать все, чтобы в России была именно честная конкуренции, не игнорировались антимонопольные законы, а картельных сговоров не было вовсе. Однако только в 2017 году, - сказал Цыганов, - в России было возбуждено 675 дел по факту конкурентных соглашений, из них 360 — картельные сговоры. Это на 8% больше, чем в 2016 году. Практически все нарушения такого рода происходят на региональном уровне — 98,8%.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выступая на совещании, подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития бизнеса, сформирована правовая база, действует координационный совет при губернаторе по развитию среднего и малого предпринимательства, что помогает обеспечивать прозрачность госзакупок, действует рабочая карта по развитию конкуренции на 2016-2018 годы. Область реализует крупные проекты в сфере ЖКХ, впереди – новые проекты в области здравоохранения и развития инфраструктуры. Да, есть вопросы по развитию государственно-частного партнерства, снижению административных барьеров, но «мы их решаем, решаем постепенно. Это лучше, чем бежать, а потом возвращаться», - заметил он.

Глава региона обозначил ряд проблем, которые невозможно решить на местном уровне, добиваясь ключевых показателей развития конкуренции, и получил поддержку со стороны ФАС России.

Вместе с тем Цыганов подчеркнул, что и органы власти, и должностные лица при принятии решений должны отдавать предпочтение конкурентным подходам, а не выбирать любимчиков и опекать их бизнес. «Конкуренция – это не пожелание, а двигатель развития экономики и всех отраслей, рост эффективности производства, и, в конечном итоге, благосостояние населения, которое должно иметь возможность выбрать по приемлемой цене нужный товар нужного качества», - сказал он. Одной из больших проблем он назвал тарифы, определяемые регионами, из-за которых бизнес вынужден уходить в другие субъекты из-за непомерных цен на воду и тепло. Кроме того, госструктуры и крупные компании занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, но они вытесняют его и тем самым монополизируют рынки.

По словам Андрея Цыганова, в настоящее время сформирована единая система управления в области конкуренции, в ФАС России создана комиссия по взаимодействию со всеми субъектами федерации. Поэтому подписанное сегодня в Волгоградской областью соглашение о взаимодействии – это не только контроль со стороны федерального ведомства, но прежде всего – помощь и обмен лучшими практиками.

Что касается Волгоградской области, то, по мнению замруководителя ФАС, регион показывает очень хорошие и положительные тенденции как в экономическом росте в целом, так и в тех вопросах, которые касаются развития конкуренции. «Неслучайно только за один год Волгоградская область в рейтинге аналитического центра правительства Российской федерации «скакнула» с 64 места, которое занимала в 2016 году, на 23-е в 2017-м. Ни у одного субъекта такого быстрого движения вперед не было. Мы понимаем, что эти достижения должны быть закреплены», - заключил Андрей Цыганов.