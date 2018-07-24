Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной

Аналитика 24.07.2018 20:16
1606 3
24.07.2018 20:16



Смотрите сегодня в программе: реализация грандиозных планов по реконструкции верхней террасы Центральной набережной Волгограда по уверению властей должна завершиться до конца 2018 года. Дожди и грозы еще не ушли: в Волгограде и области до конца суток сохраняется штормовое предупреждение.  В центре кинологической службы главка МВД начались региональные  соревнования:  служебные собаки демонстрируют сверхспособности под присмотром полицейских. Крышки водопроводных люков массово исчезли в ночи: в волгоградском поселке Селезневка  открытыми остались почти два десятка  колодцев.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ
16.07.2018 20:00
24617 6
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира
20.07.2018 20:01
20789 16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде с молотка распродают имущество торговой сети «МАН»
10.07.2018 20:02
20465 5
Аналитика
24.07.2018 14:05
Аналитика 24.07.2018 14:05
3771 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.07.2018 19:57
Аналитика 23.07.2018 19:57
23738 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.07.2018 14:26
Аналитика 23.07.2018 14:26
2761 27 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.07.2018 13:10
Аналитика 23.07.2018 13:10
3107 39 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.07.2018 20:01
Аналитика 20.07.2018 20:01
22892 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.07.2018 20:02
Аналитика 19.07.2018 20:02
21624 38 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.07.2018 10:03
Аналитика 19.07.2018 10:03
2020 14 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.07.2018 20:00
Аналитика 18.07.2018 20:00
19738 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.07.2018 20:01
Аналитика 17.07.2018 20:01
17604 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.07.2018 20:00
Аналитика 16.07.2018 20:00
26444 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.07.2018 20:00
Аналитика 13.07.2018 20:00
26962 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.07.2018 20:09
Аналитика 12.07.2018 20:09
21320 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.07.2018 09:58
Аналитика 12.07.2018 09:58
2158 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.07.2018 20:01
Аналитика 11.07.2018 20:01
22903 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.07.2018 20:02
Аналитика 10.07.2018 20:02
25504 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:20
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренцииСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережнойCмотреть видео
20:15
В прокуратуре Волгоградской области озаботились защитой детей от “блатной” романтикиСмотреть фотографии
16:55
Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде пять дворов в центре благоустроят дорожникиСмотреть фотографии
16:29
Волгоградские профсоюзы утвердили лозунги для акции протеста против повышения пенсионного возраста Смотреть фотографии
14:08
В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люковСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде подешевел бензинСмотреть фотографии
13:17
Общественники Городища Волгоградской области выразили недоверие голосовавшим за пенсионную реформу депутатам Смотреть фотографии
13:15
Алиментщика из Волгоградской области обязали отработать взяткуСмотреть фотографии
13:00
Депутаты Волгоградской облдумы посещают детские лагеря и остаются довольны, в отличие от активистов ОНФСмотреть фотографии
11:43
«Ростелеком» рассказал, как достичь успеха в цифровом миреСмотреть фотографии
11:43
На севере Волгограда маршрутка врезалась в столбСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде Центральную набережную «взломали» деликатноСмотреть фотографии
10:35
Нажимай: «МегаФон» подготовил для всех своих абонентов персональные предложенияСмотреть фотографии
10:34
Бывший осужденный решил «помочь» товарищам в тюрьмеСмотреть фотографии
09:42
За Волгоградом в природном парке полиция не услышала звуки распила Смотреть фотографииCмотреть видео
08:42
В Волгограде УК оштрафовали за мутную водуСмотреть фотографии
04:26
Боксер из Волгограда в третий раз стал чемпионом Армии РоссииСмотреть фотографии
21:04
Губернатор Волгоградской области оценил местные кадры Смотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области ожидается ветреный и дождливый вечерСмотреть фотографии
19:57
«Высота 102 ТВ»: Доблестные строители не спешат назвать причины хлипкости склонов у «Волгоград Арены» Cмотреть видео
19:55
По факту ЧП на судоремонтном заводе в Волжском возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
17:31
Заброшенный рай: Детские лагеря Волгоградской области мечтают о комфортной жизниСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области престарелая пенсионерка и ее внук вымогали 3 миллиона рублей у строителя школыСмотреть фотографии
17:16
На севере Волгограда бесшумно «испаряются» крышки люковСмотреть фотографии
16:13
Фронтовик из Волгограда сыграет зрителям Татарии на ложкахСмотреть фотографии
15:14
Руководству верфи в Волжском после гибели трех человек напомнили о случаях травматизма на заводеСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде нашли тело утонувшего парняСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области зарплаты растут, а доходы граждан уменьшаютсяСмотреть фотографии
Реклама
 