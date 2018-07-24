





Смотрите сегодня в программе: реализация грандиозных планов по реконструкции верхней террасы Центральной набережной Волгограда по уверению властей должна завершиться до конца 2018 года. Дожди и грозы еще не ушли: в Волгограде и области до конца суток сохраняется штормовое предупреждение. В центре кинологической службы главка МВД начались региональные соревнования: служебные собаки демонстрируют сверхспособности под присмотром полицейских. Крышки водопроводных люков массово исчезли в ночи: в волгоградском поселке Селезневка открытыми остались почти два десятка колодцев.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.